Feminist ve LGBTİ+ örgütlerinin X hesaplarına erişim engeli getirildi

Çok sayıda feminist ve LGBTİ+ örgütünün X (eski adıyla Twitter) hesapları, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında "milli güvenlik ve kamu düzeni" gerekçesiyle erişime engellendi. Kararın ardından ilgili hesaplar, X platformu tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

PEK ÇOK ÖRGÜT E-POSTA İLE BİLGİLENDİRİLDİ

Pek çok sivil toplum örgütü, X tarafından gönderilen elektronik posta ile erişim engeli kararından haberdar edildi.

ERİŞİM ENGELİNİ BTK İSTEDİ

X’in derneklere ilettiği bildirimde, erişim engeli talebinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından iletildiği belirtildi.

58 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ OLAN MOR ÇATI DA LİSTEDE

Erişim engeli getirilen feminist ve LGBTİ+ kurumlarının listesi şu şekilde:

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (58.659 takipçili hesabı engellendi.)

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü

Kadının İnsan Hakları Derneği

SPoD

Çatlak Zemin

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği

LİSTAG – LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği

HEVİ LGBTİ+ Derneği

Genç LGBTİ+ Derneği

Aralık Feminist Kolektif

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

17 Mayıs Derneği

Hacettepe Kuir Araştırmaları

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER)

Pozitif Dayanışma

8 Mart Ankara Feminist Gece Yürüyüşü

Kuir Baykuş

Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi (BİL+)

LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı

Arya’ya Ne Oldu İnisiyatifi

Muamma LGBTİ+

SİYASİ PARTİLERİN ÇALIŞMALARINA DA ENGEL GELDİ

Alınan erişim engeli kararı siyasi partilerin ilgili komisyon ve çalışmalarını da etkilerken, Kaos GL'nin haberine göre, alınan karar doğrultusunda "Türkiye İşçi Partisi (TİP) LGBTİ+ Çalışmaları" hesabı da engellendi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ KOMİSYONU DA ENGELLENENLER ARASINDA

Erişim engeli kararı, Türkiye'nin köklü insan hakları örgütlerinin alt kurullarını da kapsadı. Bu kapsamda engellenen bir diğer hesap ise "İnsan Hakları Derneği (İHD) LGBTİ+ Komisyonu" oldu.

13 YIL ÖNCEKİ PAYLAŞIM DA ŞİKAYET EDİLDİ

Muzır Yayın, genel yayın yönetmeni Aslı Alpar’a yönelik kısıtlamanın gerekçesi olarak, Alpar'ın 8 Mart 2013 tarihinde yaptığı bir paylaşım olduğunu duyurdu.

Alpar, söz konusu paylaşımında "Ayrıca bu kanun LGBT bireyleri görmezden gelmiş yalnızca şiddete uğrayan kadınlar adına hazırlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Alpar, şu ifadeleri kullandı: "Hesabım TR’den erişime kapatıldı. Sebep de şikâyet edilen 2013 tarihli LGBT yazdığım bir tweet"

Söz konusu maddede, “İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir” hükmü yer aldı.

X, derneklere gönderdiği e-postada yasal talepler karşısında kullanıcıları bilgilendirmenin şirket politikası olduğunu vurgulayarak, “X, kullanıcılarının görüşlerini savunmaya ve saygı duymaya güçlü bir şekilde inanmaktadır ve bu nedenle yetkili bir kurumdan (kolluk kuvvetleri veya devlet kurumu gibi) erişim engellemeye yönelik yasal bir talep alırsak kullanıcılarımızı bilgilendirmek politikamızdır.” ifadelerini kullandı.

Erişim engeli kararı getirilen hesapların kesin sayısı ise henüz tam olarak bilinmiyor.