Kadın kılığına girip binaya girdiler! 500 bin liralık vurgun yaptılar

Avcılar'da kadın kıyafetleri giyerek bir apartmana giren 2 şüpheli, 2'nci kattaki daireden yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve döviz çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Ağustos Perşembe günü Gümüşpınar Mahallesi'nde yaşandı. Saat 18.00 sıralarında işten dönen Fatoş Yılmaz ve eşi, 2'nci kattaki evlerine geldiklerinde kapının kilitli olmadığını fark etti. Kapıda herhangi bir zorlama bulunmadığını gören çift, içeri girdikten sonra altın ve dövizlerini sakladıkları yatak odasındaki bazayı kontrol etti. Birikimlerinin yerinde olmadığını gören Yılmaz çifti, durumu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, kadın kıyafetleri giyen 2 erkeğin binaya girdiği ve yaklaşık 20 dakika sonra apartmandan ayrıldığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"500 BİN LİRAYA YAKIN ALTIN, DOLAR VE AVRO VARDI"

Evlerinin kapısının kilitli olmadığını fark ettiklerine eşiyle “Acaba hırsız mı girdi?” diye espri yaptıklarını söyleyen Fatoş Yılmaz, “Bu esprinin üzerine hemen altınlarımızın olduğu yere gittim. Maalesef yerlerinde yoktular. Yatak kaldırılmıştı. Bazanın kaldırıldığını gördüm. O zaman daha çok kafamızda netleşti. ‘Nasıl olur, tanıdık biri mi girdi?’ diye düşünürken kamera kayıtları her şeyi netleştirdi. 500 bin liraya yakın altın, dolar ve avro vardı” şeklinde konuştu.

"MUHTEMELEN ELLERİNDE BİR CİHAZ VAR"

Olayın gündüz saatlerinde gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, “Hırsızlığın saatleri kamerada belli, öğle saatlerinde olmuş. Biz akşam iş çıkışı 18.00 gibi eve giriş yaptık. O zaman fark ettik. Aradan bayağı zaman geçmiş oldu. Sadece bizim eve girmiş olmaları, takip edildiğimiz ihtimalini güçlendiriyor. İçeri girdiğimizde eşim, ‘Bu kapıyı kilitlemiştim’ dedi. Ben de ‘Kilitlememişsin’ dedim. Birbirimize espri yapmamızın ardından, şaka da olsa koşarak içeri girdim ve kontrol ettim. Maalesef almışlar alacaklarını. Çarşaf dağılmıştı, gardırop açılmıştı ama nedense her şey çok düzenliydi. Muhtemelen ellerinde bir cihaz var. Buluyorlar, dedektör gibi bir şey kesinlikle” dedi.

"GİRERKEN ‘İÇERİDE BİRİNE DENK GELİR MİYİM, EVDE BİRİ VAR MI?’ DİYE KORKUYORUM"

Yılmaz, “Eve girerken şüpheleniyorum. Kapıyı kilitleyerek girsem bile girerken ‘İçeride birine denk gelir miyim, evde biri var mı?’ diye korkuyorum. Kapıda hiçbir zorlama yok. Bunun teknikleri var, araştırdım. Onlar bu konuda gayet ustalaşmışlar” ifadelerini kullandı. (DHA)