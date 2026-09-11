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Halk TV Türkiye Kadın erkeklerin arasında namaz kılmak isteyince ortalık karıştı: Cemaat polis çağırdı

Kadın erkeklerin arasında namaz kılmak isteyince ortalık karıştı: Cemaat polis çağırdı

Samsun'da bir kadın cuma namazını camide erkeklerle beraber kılmak isteyince ortalık karıştı. İhbar üzerine camiye polis ekipleri sevk edildi.

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Samsun'da cuma namazı için camiye gelen bir kadın erkeklerle saf durmak isteyince camiye polis ekipleri sevk edildi.

ERKEKLERLE SAF TUTMAK İSTEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

İlginç anlar Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Cuma namazı için camiye gelen bir kadın, erkek cemaatle birlikte saf tutmak istedi. Cemaatin tepkisi üzerine kimliği öğrenilemeyen kadın, cami içinden dışarı çıkarıldı.

Kadın erkeklerin arasında namaz kılmak isteyince ortalık karıştı: Cemaat polis çağırdı - Resim : 1

CEMAAT DURUMU POLİSE HABER VERDİ

Cami avlusuna çıkarılan kadının erkeklerle saf tutma ısrarından geri adım atmayınca cemaat durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kadın erkeklerin arasında namaz kılmak isteyince ortalık karıştı: Cemaat polis çağırdı - Resim : 2

POLİS EŞLİĞİNDE NAMAZINI KILDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekiplerinin nezaretinde kadın, ibadetini cami avlusunda tamamladı. O anlar cemaat tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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