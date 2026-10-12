Kadın cinayetinde korkunç itiraf: Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!

Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Talha Torbalı (27) ile Canan Yıldırım (49) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Torbalı, Yıldırım'ı boğarak katletti.

Olayın ardından izini kaybettirmek isteyen Torbalı, şehirlerarası otobüsle Konya'ya gitti. Ancak bir süre sonra emniyet güçlerine giderek suçunu itiraf etti. Zanlının teslim olması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese yönlendirildi. Eve giren polis ekipleri, Canan Yıldırım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KORKUNÇ İTİRAF!

Konya'dan alınıp Antalya'ya getirilen şüphelinin sorgusundaki detaylar ise kan dondurdu. Torbalı'nın ifadesinde, tartışma esnasında kadının üzerine önce kaynar su döktüğünü ardından boğduğunu söylediği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen fail erkek, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. (DHA)