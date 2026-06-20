Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda arıza giderildi, seferler normale döndü
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda Bostancı mevkisinde meydana gelen makas arızası nedeniyle bir tren raydan çıktı, 3 kişi yaralandı. Gece boyunca süren çalışmaların ardından seferler yeniden başladı.
İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle dün akşam saatlerinde aksayan ulaşım, sabah saatlerinde normale döndü. Metro İstanbul, hattın gece boyunca yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını, seferlerin saat 06.45 itibarıyla tam kapasiteyle yeniden işletilmeye başlandığını duyurdu.
Olay, Bostancı mevkisinde meydana gelen makas arızası sonucu bir metro treninin raydan çıkmasıyla yaşandı. Trende bulunan yolcular kendi imkanlarıyla tahliye edilirken, bazı yolcuların tünelde yürüyerek istasyona ulaştığı görüldü. Tahliye edilen yolcuların Bostancı Köprüsü yakınındaki otobüs duraklarına yönelmesi bölgede kısa süreli yoğunluğa neden oldu.
3 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve metro ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Arızanın ardından seferler bir süre Maltepe ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Teknik ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucunda hattaki sorun giderilirken, sabah saatlerinden itibaren metro seferleri yeniden normal işletme düzenine geçti.