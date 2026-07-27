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Halk TV Türkiye Japonya'da Kars ve Ordulu kavgası sokağı savaş alanına çevirdi! Japonlar gülerek izledi

Japonya'da Kars ve Ordulu kavgası sokağı savaş alanına çevirdi! Japonlar gülerek izledi

Japonya’da Karslı ve Ordulu gurbetçiler sokak ortasında birbirine girdi. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı sopalı kavga, çevredeki Japonlar tarafından şaşkınlıkla görüntülendi.

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Japonya’da Kars ve Ordu’nun Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları belirtilen iki aile arasında sokak ortasında kavga çıktı. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı olayda taraflar birbirlerine sopa ve trafik konileriyle saldırdı.

Gece saatlerinde işlek bir caddede karşılaşan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar, uzun sopaların yanı sıra çevrede bulunan trafik konilerini de kullandı. Arbede sırasında park halindeki bazı bisikletler devrildi.

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JAPONLAR GÜLEREK İZLEDİ

Çevrede bulunan Japonlar, güvenli bir mesafeden yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde bazı kişilerin kavgayı şaşkınlıkla izlediği ve güldüğü görüldü.

Karshakimiyet'in haberine göre; Kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, Japon polisinin olaya müdahale edip etmediği ve herhangi bir gözaltı işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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