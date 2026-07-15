Japonya'dan döner dönmez soluğu yanında aldı: Hande Baladın yeni sevgilisiyle bankamatikte görüldü
Milletler Ligi'ndeki Japonya karşılaşmasının ardından Türkiye'ye dönen milli voleybolcu Hande Baladın, Bebek'te yeni sevgilisiyle bankamatikte görüntülendi.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı smaçörü Hande Baladın ile Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Onuralp Bitim'in aşkı belgelendi. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ikili, Bebek'te objektiflere yakalandı.
Geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi'ndeki bir restoranda baş başa yemek yedikleri öne sürülen Hande Baladın ve Onuralp Bitim'in yaklaşık bir aydır görüştüğü öne sürülmüştü. Milli maçın ardından Japonya'dan dönen Baladın ve Bitim, ilk kez birlikte sokakta görüntülenerek haklarındaki aşk iddialarını doğruladı.
Hürriyet'in haberine göre, Bebek'te yürüyüş yapan çift, bir bankamatikte durdu. Onuralp Bitim para çekmek için işlem yaparken, Hande Baladın da bu sırada rujunu tazeledi. Tam o esnada kendilerini görüntüleyen muhabirleri fark eden ikili kısa süreli panik yaşadı.
Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldukları gözlenen milli sporcular, işlemlerini tamamladıktan sonra bulundukları noktadan hızla ayrıldı.
Hande Baladın, 1.90 metrelik boyuyla Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alırken, 1.98 metre boyundaki Onuralp Bitim ise Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda kısa forvet pozisyonunda forma giyiyor.
Çiftin ilk kez birlikte görüntülenmesi, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.