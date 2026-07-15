Japonya'dan döner dönmez soluğu yanında aldı: Hande Baladın yeni sevgilisiyle bankamatikte görüldü

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Hürriyet'in haberine göre, Bebek'te yürüyüş yapan çift, bir bankamatikte durdu. Onuralp Bitim para çekmek için işlem yaparken, Hande Baladın da bu sırada rujunu tazeledi. Tam o esnada kendilerini görüntüleyen muhabirleri fark eden ikili kısa süreli panik yaşadı.