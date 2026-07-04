İzmir'de korkunç olay! Evinin önünde uyurken ayı saldırısında hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan ayı saldırısı bölgede büyük üzüntü yarattı. Doğanbey Mahallesi'nde evinin önünde uyurken ayının saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Güntaş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güntaş, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UYURKEN SALDIRDI

Olay, gece saatlerinde Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önündeki kanepede uyuyan Osman Güntaş'a ayı saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güntaş, ilk olarak Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Güntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ekiplerin ayının yerinin tespiti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. (AA)