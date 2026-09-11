İzmir'de kaçak alkol baskınları... Tam tamına 19 bin litre!
Jandarma ekipleri İzmir'in Bornova, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde toplam 19 bin 260 litre etil alkol ile 550 alkol aroması ve üretimde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirdi. 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığının kaçak alkollü içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında KOM, İstihbarat ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince 8-11 Eylül tarihlerinde Bornova, Karabağlar ve Menemen'de belirlenen adres ve araçlarda adli arama yapıldı.
Bornova'nın Işıkkent mevkisinde bir depo ve araçta yapılan adli aramalarda 9 bin 840 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Karabağlar'da H.Y.'nin kullanımındaki 2 araçta yapılan adli aramada 2 bin litre etil alkol ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 950 bin TL olan etil alkole el konulurken, H.Y. gözaltına alındı.
MENEMEN'DE 2 AYRI ADLİ ARAMA
Menemen'de F.S.'nin Kasımpaşa Mahallesi'ndeki deposunda yapılan adli aramada 2 bin 320 litre etil alkol ile alkollü içki yapımında kullanıldığı belirtilen 550 aroma ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olan malzemelere el konulurken, F.S. gözaltına alındı.
Seyrek Mahallesi'nde D.A.'nın kiraladığı depoda yapılan adli aramada ise 5 bin 100 litre etil alkol, 1 arıtma cihazı, 3'ü 10 tonluk, 2'si 5 tonluk ve 2'si 1 tonluk olmak üzere 7 plastik tank, elektrik paneli, elektrikli pompa, 7 bin 800 adet 5 litrelik boş bidon, hidrofor tankı, hava tankı, çift havalı diyaframlı pompa, transpalet ve 500 boş karton ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon TL olduğu belirtildi.
Adli aramada Türkmenistan uyruklu R.T. ve A.G. gözaltına alındı. D.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Üç ayrı adli aramada ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 9 milyon TL olduğu açıklandı. (ANKA)