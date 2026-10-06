İzmir'de 10 başkan için AKP iddiası! Açıklama butlan CHP'sinden geldi

İzmir'de Çiğli ve Foça belediye başkanlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da 7 Ekim'de AKP'ye katılacağı iddiaları sonrası butlan CHP'sinden yeni açıklamalar geldi.

ATANMIŞ İL BAŞKANI GÜMRÜKÇÜ: 7 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DAHA GÖRÜŞÜYOR

TV100 canlı yayınında konuşan butlanın atadığı İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 7 ilçe belediye başkanının daha AKP ile görüştüğünü iddia etti. Gümrükçü açıklamasında 7 ilçe belediye başkanının daha AKP ile görüştüğünü belirterek, "Çok şaşıracağınız ilçeler var" ifadesini kullandı.

"28 BELEDİYE BAŞKANINDAN 10 TANESİ TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYOR"

Gümrükçü'nün açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"2024'te CHP listelerinden seçilen 28 belediye başkanı var. 4 tanesi CHP'de kaldı. 28 belediye başkanından 10 tanesinin AK Parti ile transfer görüşmesi yaptığı ile ilgili bilgi var. 10 başkanın içinden Foça ve Çiğli geçti. Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Başkanımız geçiyor. 7 ilçe belediye başkanın daha görüşme yaptığı ile ilgili bilgi sahibiyim."

"METROPOLDEN VE DIŞ İLÇELERDEN VAR"

Görüşmelerin içeriğine ve ilçelere ilişkin Gümrükçü şunları ekledi:

"Kaç tanesi olumlu sonuçlanacak bilmiyoruz. Çok şaşıracağınız ilçeler var. Metropolden ve dış ilçelerden var. İsim verip yıpratma çabasına giriyorum gibi anlaşılsın istemiyorum."