İzinli polis çatışmada şehit olmuştu: Müzikholdeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı, 8 gözaltı var!

Küçükçekmece’deki bir müzikholde çıkan ve izinli bir polis memuru ile bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Olay anına ait dehşet veren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli de gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Müzikholde yaşanan silahlı çatışma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çatışmanın çıkmasının ardından şüphelinin peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma başlattı.

TABANCA VE TÜFEK BULUNDU

Ayağından yaralanan bir şüpheli olay yerinde yakalanırken, kaçan diğer şüpheli ile olayla bağlantılı 6 kişi daha tespit edilerek gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi’nde saat 03.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre müzikholde bulunan B.Ü.’ye 2 şüpheli tarafından ateş açıldı. O sırada mekanda bulunan ve izinli olduğu öğrenilen 40 yaşındaki polis memuru K.Ç., saldırganlara müdahale etmek istedi.

Şüphelilerin ateş açması üzerine polis memuru da karşılık verdi. Çıkan çatışmada polis memuru K.Ç. ve B.Ü. ağır yaralandı, 3 kişi de yaralandı.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde polis memuru K.Ç. ile B.Ü.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri müzikholde çalışma yürütürken çalışanların ifadesine başvuruldu. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)