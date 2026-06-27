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Halk TV Türkiye İZBETON'a 2023 soruşturmasında gözaltına alınanlar serbest

İZBETON'a 2023 soruşturmasında gözaltına alınanlar serbest

İZBETON'a yönelik 2023 yılında düzenlenen iki ihaleye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

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İZBETON'a 2023 soruşturmasında gözaltına alınanlar serbest

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'ye yönelik 2023 yılına ait iki ayrı ihaleye ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan herkes serbest bırakıldı.

İZBETON'a 2023 soruşturmasında gözaltına alınanlar serbest - Resim : 1

"Resmi belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiası ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON A.Ş.'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

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2023'te düzenlenen iki ihaleye ilişkin yürütülen soruşturmada, "Kooperatif" davasından tutuklu yargılanan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

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SERBEST KALDILAR

Şirketin eski yöneticileri H.Ş, M.A.B, G.B ile şirket çalışanları S.Ö., S.Ç. ve S.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan herkes işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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