İZBETON "asfalt" davası 30 Ekim'e ertelendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de asfalt kaplaması ile yol ve inşaat bakım-onarım-yenileme işlerine yönelik iddialara ilişkin aralarında eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 44 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması tamamlandı.

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen dava, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle İzmir Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katılım gösterdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞMADI

Duruşmada mahkeme hakimi, önceki celsede alınan karar doğrultusunda olay yerinde keşif yapıldığını ancak hazırlanan bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını belirtti.

Tanık beyanlarının alındığı celsede, İZBETON A.Ş.'de şoför olarak çalışan B.Y., sabit bir aracının bulunmadığını ve parke taşı sevkiyatına konu olan aracı hatırlamadığını söyledi.

Şirkette 14 yıldır Asfalt ve Altyapı Uygulama Müdürü olarak görev yapan G.G. ise davaya konu olan süre uzatım talebinin yüklenici firmadan geldiğini ifade etti.

ESKİ GENEL MÜDÜR HEVAL SAVAŞ KAYA'NIN BEYANI

Eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan iç denetim raporlarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

“İç denetim raporları bu yargılamanın sebebidir. Kötü niyetle, iftira atmak maksadıyla, suç uydurmak niyetiyle, mahkemeyi yanıltmak amacıyla hazırlanmış adı da resmi bir belge olan bir rapor bu. Bu raporun yok sayılması gerekiyor. Tanık ifadelerinden anlaşıldığı gibi iç denetim raporları usule uygun değil. Benim herhangi bir suç işleme kastım yok. Bize haksızlık ettiler, iftira ettiler, zulmettiler. Hakkımdaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasını istiyorum. Diyeceksiniz ki 'zaten tutuklulusun'. Bu bir itibar meselesi. Bu raporu hazırlayanlar hakkında suç duyurusu ve dava haklarımı saklı tutuyorum."

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık avukatları, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise adli kontrol tedbirlerinin devam etmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim tarihine erteledi. (ANKA)