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Halk TV Türkiye İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı: Binada mahsur kalan 10 kişi tahliye edildi

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı: Binada mahsur kalan 10 kişi tahliye edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında mahsur kalan, 4'ü çocuk 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

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İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı: Binada mahsur kalan 10 kişi tahliye edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın 2'nci katında, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği ve binada çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine, adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 25 personel sevk edildi.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı: Binada mahsur kalan 10 kişi tahliye edildi - Resim : 1

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YANGINDA MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK, 10 KİŞİ KURTARILDI

Ekipler bir yandan alevlerin çevre binalara sıçramasını önlemek için çalışma yaparken, diğer taraftan da mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için zamanla yarıştı.

Ekiplerin müdahalesiyle binadaki 4'ü çocuk, toplam 10 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Kucağındaki çocuklarla dışarı çıkan itfaiyecileri görenler, rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı: Binada mahsur kalan 10 kişi tahliye edildi - Resim : 3

Tahliye sırasında bir itfaiyecinin de yoğun dumandan etkilenen vatandaşa kendi oksijen maskesini taktığı görüldü.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı: Binada mahsur kalan 10 kişi tahliye edildi - Resim : 4

Yangında dumandan etkilenen 10 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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