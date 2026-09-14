İstanbul'un orta yerindeki surlarda bir erkeğin cansız bedeni bulundu
Fatih’te surların içerisinde erkek cesedi bulundu. Cesedin 40 yaşındaki İsa Çam’a ait olduğu belirlendi.
İstanbul’un Fatih ilçesinde surların içerisinde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, surların içerisinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi,
Olay, saat 17.30 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi’nde bulunan surlarda meydana geldi. Surların içerisinde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin, 40 yaşındaki İsa Çam’a ait olduğu tespit edildi.
Çam’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.(DHA)