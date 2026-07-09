İstanbul'da bugün etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışın ardından hava yeniden değişim sürecine girecek. Meteoroloji gün içinde öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış için megakente sarı kodlu uyarı verirken İBB AKOM'un 7 günlük tahminine göre sıcaklıklar cuma (yarın) gününden itibaren kademeli olarak 7 derece yükselecek, hafta sonu 33 dereceye ulaşacak.

Uzmanlar Süper El Nino yazı için değişken hava durumlarına dikkat çekerken İstanbul'da önce aşırı sıcaklık değerleri sonra taşkınlara neden kuvvetli sağanak yağış, yazın havasını yakalamanın zor olacağını gösterdi.

İSTANBUL'UN HAVASI HIZLI DEĞİŞECEK

İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası bugün kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışla etkisini gösterecek. AKOM, yağışların saat 11.00'den itibaren kent genelinde kuvvetleneceğini, 18.00'e kadar aralıklarla devam edeceğini duyururken; Meteoroloji de İstanbul dahil 5 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul'da sabah 24 derece olan hava sıcaklığı öğle saatlerinde 26 dereceye ulaşacak. Yağışların saat 11.00 civarında il genelinde etkisini artırması, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde sürmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 35 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilirken, 5 ila 15 kilogram arasında yağış öngörülüyor.

AKOM'un tahminine göre bugün beklenen yağışlı havanın ömrü ise kısa olacak. Cuma gününden itibaren yeniden yaz sıcaklıkları etkisini gösterecek ve sıcaklıkların hafta sonu yeniden zirve yapacak.

SICAKLIK 7 DERECE BİRDEN YÜKSELECEK

Yağışlı sistemin ardından hava hızla açacak.

Cuma günü 29, cumartesi 32, pazar ise 33 dereceye kadar yükselecek sıcaklıkların gelecek hafta boyunca 30-33 derece bandında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL'UN HAVASINI YAKALAMAK ÇOK ZOR OLACAK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise El Nino'nun beklenenden hızlı güçlendiğini belirterek, sonbaharda sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 derece üzerine çıkabileceğini ifade etti.

El Nino'nun etkisinin artması halinde yalnızca sıcaklıkların yükselmeyeceğini vurgulayan Şen, aşırı hava olaylarının da daha sık görüleceğini belirtti.

Şen, El Nino'nun yalnızca sıcak hava dalgalarını değil, ani sel ve su baskınlarına yol açabilecek kuvvetli yağışları da artırabileceği uyarısında bulundu. Özellikle Batı ve İç Anadolu'da pazar gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Hem sıcak hava dalgaları hem de ani sel ve su baskınlarının yaşanacağı bir yazın beklendiğini işaret eden Şen, "El Nino daha Temmuz başında ortalamanın 1.8 C üzerine çıktı. Tahminler doğru gidiyor. Sonbaharda 6 C olur mu? Olacak gibi. Peki olursa ne olur? İstanbul'daki ani su baskınlarının daha şiddetlisini daha çok göreceğiz. Tüm Avrupa ve ülkemizde. Sıcak dalgaları Avrupa'ya geldi, bize de gelecek." diyerek uyarıda bulundu.