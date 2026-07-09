Balkan bombası patlamaya geliyor! Meteoroloji kuvvetli sağanak ve rüzgar için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Balkanlar üzerinden gelen serin ve kuvvetli yağış bırakacak hava dalgası bugün özellikle Marmara'da etkisini gösterecek. İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya'da öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, vatandaşlardan yağışın kuvvetlendiği anlarda fırtına ile birleşecek ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

BALKAN BOMBASI PATLAMAYA GELİYOR!

Meteoroloji, yağışların öğleden sonra Trakya genelinde ve İstanbul Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetleneceğini bildirdi. Çanakkale'nin kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nde de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Serin hava dalgasıyla birlikte Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul'da en yüksek sıcaklık 27 derece, Kırklareli'nde 26, Çanakkale'de 29, Bursa'da ise 30 derece olacak.

METEOROLOJİ KUVVETLİ SAĞANAK VE RÜZGAR İÇİN SAAT VERDİ

Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olacak kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle şu iller için sarı kodlu uyarıda bulundu:

İstanbul

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

Çanakkale

Gün boyunca Marmara'nın tamamında sağanak beklenirken, İç ve Doğu Akdeniz, Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde de gök gürültülü sağanak görülecek.

Gece saatlerinde ise yağışın Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Düzce çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, Kuzey Ege'de rüzgarın gün içerisinde yer yer 7 kuvvetine ulaşarak fırtınamsı eseceğini duyurdu. Denizcilerin ve küçük tekne sahiplerinin dikkatli olması istendi.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Iğdır ile öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatleri ile akşam saatleri arası kuzeyi 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı yer yer bulutlu, Doğu Akdeniz yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.