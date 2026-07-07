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Halk TV Türkiye Yakıp kavuracak! Orhan Şen sıcak kabusunu açıkladı

Yakıp kavuracak! Orhan Şen sıcak kabusunu açıkladı

El Nino sıcakları Avrupa gibi Türkiye'yi de yakıp kavuracak. Prof. Dr. Orhan Şen, sonbaharda dahi ortalamanın 6 derece üstüne çıkacak sıcak kabusunu açıkladı. Ani yağışlara da neden olan El Nino, İstanbul’daki baskınların daha şiddetlisini yaşatacak.

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Yakıp kavuracak! Orhan Şen sıcak kabusunu açıkladı
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Avrupa'da etkisini göstermeye başlayan El Nino'nun Türkiye'yi de etkileyeceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, sonbaharda sıcaklıkların ortalamanın 6 derece üzerine çıkabileceğini söyledi. Şen, sıcak hava dalgalarının yanı sıra hava durumunda ani değişikliklere neden olmasıyla bilinen El Nino'nun İstanbul'daki son su baskınlarından daha şiddetlisinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Daha önce El Nino'nun temmuz ayı itibarıyla etkisini göstermeye başlayacağını söyleyen Şen, son değerlendirmesinde sıcaklık artışlarının beklentiler doğrultusunda ilerlediğini kaydetti.

YAKIP KAVURACAK!

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, El Nino'nun beklenenden hızlı güçlendiğine dikkat çekti.

Yakıp kavuracak! Orhan Şen sıcak kabusunu açıkladı - Resim : 1

Şen, "El Nino daha Temmuz başında ortalamanın 1.8 C üzerine çıktı. Tahminler doğru gidiyor. Sonbaharda 6 C olur mu? Olacak gibi." ifadelerini kullandı.

Yakıp kavuracak! Orhan Şen sıcak kabusunu açıkladı - Resim : 2

El Nino'nun etkisinin artması halinde yalnızca sıcaklıkların yükselmeyeceğini vurgulayan Şen, aşırı hava olaylarının da daha sık görüleceğini belirtti.

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Şen, "Peki olursa ne olur? 3 gün önceki İstanbul'daki ani su baskınlarının daha şiddetlisini daha çok göreceğiz. Tüm Avrupa ve ülkemizde. Sıcak dalgaları Avrupa'ya geldi, bize de gelecek." diyerek hem sıcak hava dalgaları hem de ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

ORHAN ŞEN SICAK KABUSUNU AÇIKLADI

Hafta içindeki hava durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Orhan Şen, İstanbul'da perşembe gününe kadar yağış beklenmediğini söyledi.

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Önümüzdeki iki gün boyunca yağışların ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de görüleceğini belirten Şen, İstanbul'da ise hava sıcaklıklarının yeniden 30-31 derece seviyelerine çıkacağını ifade etti.

Yakıp kavuracak! Orhan Şen sıcak kabusunu açıkladı - Resim : 5

Batı ve İç Anadolu için de uyarıda bulunan Şen, pazar gününden itibaren bu bölgelerde aşırı sıcak hava dalgasının etkili olacağını söyledi.

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Vatandaşlara meteorolojik tahminleri yakından takip etmeleri çağrısında bulunan Şen, seyahat planlarının ve günlük yaşamın hava durumuna göre düzenlenmesini tavsiye etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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