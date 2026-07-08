Meteoroloji, AKOM ve bakanlık peş peşe uyardı! Yarın İstanbul'da çok şiddetli yağacak

İstanbul'da yarın sabah başlayacak gök gürültülü sağanak yağış öncesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası ve Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan Trakya kesiminde yarın sabahtan itibaren 1 gün kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (perşembe) kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, bugün (8 Temmuz Çarşamba) ve hafta genelinde yağış beklenmezken, 9 Temmuz Perşembe günü için kritik bir uyarı yapıldı.

METREKAREYE 12 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ DÜŞEBİLİR

Perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıklarının en düşük 18°C, en yüksek 26°C dereceye gerileyeceği tahmin edilen Perşembe gününde, yağış miktarının 5-12 kg/m² arasında değişmesi bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA İSTANBUL İÇİN ALARM VERDİ

İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün ise Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.