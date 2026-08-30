İstanbullular dikkat AKOM uyardı: Kuzeyden gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Yeni haftada İstanbul genelinde yağış beklenmezken, kuzeyden esecek sert poyrazın sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyeceği bildirildi.

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren hava durumu raporu AKOM tarafından açıklandı. Yayımlanan son verilere göre, kent genelinde hafta boyunca güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ancak kuzey yönlerden gelen rüzgarlar, havanın seyrinde belirleyici rol oynayacak.

POYRAZ SAATTE 40 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK

AKOM’un değerlendirmelerine göre; kuzeyli (poyraz) yönlerden esen rüzgarların aralıklarla sert ve kuvvetli (10-40 km/saat) şekilde etkisini göstermesi bekleniyor. Kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyacak olan bu rüzgarlar, termometrelerin aşırı değerlere ulaşmasını önleyecek.

SICAKLIKLAR 30-31 DERECE BANDINDA SEYREDECEK

Rüzgarın serinletici etkisine rağmen kent genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında tutunacağı öngörülüyor. Hafta boyunca gündüz en yüksek sıcaklıkların 29°C ile 31°C aralığında, gece ise en düşük sıcaklıkların 21°C ile 22°C seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ YOK, NEM ORANI YÜZDE 85'E KADAR ÇIKIYOR

Raporda öne çıkan bir diğer kritik detay ise yağışsız geçen günler ve nem oranı oldu. Hafta boyunca İstanbul genelinde herhangi bir yağış beklenmezken, nem oranının yüzde 50 ile yüzde 85 arasında değişkenlik göstereceği belirtildi. Yetkililer, özellikle rüzgarın kuvvetlendiği anlarda ve yüksek nemli günlerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını hatırlattı.