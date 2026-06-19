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Halk TV Türkiye İstanbullular derin bir nefes alacak! AKOM müjdeyi verdi

İstanbullular derin bir nefes alacak! AKOM müjdeyi verdi

AKOM, İstanbullulara müjdeyi verdi. Megakentte öğle saatlerinde yerel yağış geçişleri ve poyraz bekleniyor.. Poyraz, hissedilen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olarak İstanbullulara derin bir nefes aldıracak.

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Aslı Erdoğan
Aslı Erdoğan Derleyen
İstanbullular derin bir nefes alacak! AKOM müjdeyi verdi
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AKOM, hava tahmin raporunu ve önümüzdeki haftanın detaylarını paylaştı. Rapora göre İstanbulluları bugün yerel yağışlar ve sert rüzgarlar beklerken, hafta sonu itibarıyla güneşli bir hava dalgası şehre hakim olacak.

POYRAZ DERİN BİR NEFES ALDIRACAK

AKOM tarafından yapılan uyarıda, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) sert ve aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) eseceği belirtildi. Kuvvetli poyraz, hissedilen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olarak İstanbullulara derin bir nefes aldıracak.

AKOM

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

AKOM verilerine göre İstanbul'da sıcaklıklar gün içinde değişiklik gösteriyor.

Sabah: 21°C ve bulutlu.

Öğle: 25°C, parçalı bulutlu ve yerel yağış geçişli.

Akşam: 20°C ve bulutlu.

Gece: 18°C seviyelerine kadar düşecek.

Bugün gün genelinde nem oranının %45 ile %80 arasında değişmesi, deniz suyu sıcaklığının ise 21°C civarında seyretmesi bekleniyor. Ayrıca metrekareye 1 ila 3 kg arasında yerel yağış düşeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU VE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞIŞ YOK!

Bugünkü yerel yağış geçişlerinin ardından, hafta boyunca (bugün hariç) İstanbul genelinde yağış beklenmiyor. Gökyüzünün çoğunlukla güneşli, az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise hafta ortasına (Salı) kadar 27-30°C'ler aralığında seyretmesi öngörülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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