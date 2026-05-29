İstanbul'dan Ağrı'ya kadar Türkiye'nin her yerinden geldiler: Binlerce yıllık tarihi 350 metreden izliyorlar

2019'da milli park ilan edilen Botan Vadisi, bu bayram tatilinde de yoğun ziyaretçi çekti. Vadinin simgesi haline gelen Rasıl Hacar Tepesi'ndeki Delikli Taş, 350 metre yükseklikten Botan Çayı'na kuşbakışı manzara sunuyor. Bu yıl yağışların etkisiyle bölgedeki yeşilliğin belirgin şekilde artması ziyaretçilerin dikkatini çekti.

"BİNLERCE YILLIK MEDENİYETLERİN İZİ VAR"

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Botan Vadisi'nin doğa ile tarihin kesiştiği özel bir alan olduğunu vurguladı. Vadiyi "binlerce yıllık kadim medeniyetlerin izini taşıyan muhteşem bir açık hava müzesi" olarak tanımlayan Genç, milli parkın doğa yürüyüşü, su sporları ve yamaç paraşütü gibi aktivitelere de ev sahipliği yaptığını belirtti.

Genç, bayram tatilinde yoğun ziyaretçi aldıklarını ifade ederek şehirlerin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için vadinin ideal bir dinlenme noktası olduğunu söyledi.

İSTANBUL'DAN AĞRI'YA HER İLDEN ZİYARETÇİ

Bayram tatilini Siirt'te geçiren ziyaretçiler vadinin doğal güzelliğinden etkilendiklerini anlattı. İstanbul'dan gelen Berkan Türkan, Botan Çayı'nı 350 metreden seyretme fırsatı bulduğunu belirterek Siirt'i yeşilliği, kültürü ve insanlarıyla övdü. Ağrı'dan gelen Ceylan Güneş ise vadiyi ikinci kez ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mardin'den memleketi Siirt'e dönen Kamuran Alkış da bu yılki yağışlar sayesinde bölgenin her tarafının yemyeşil olduğunu ve Delikli Taş'ın görülmesi gereken eşsiz değerlerden biri olduğunu ifade etti.

(AA)