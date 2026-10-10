İstanbul’da yeni tramvay hattı için düğmeye basıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan ile Bayrampaşa’yı Tarihi Yarımada’ya bağlayacak yeni tramvay hattının yer üstü çalışmalarına başladı. Güzergâhtaki 168 ağaç, karekod sistemiyle takip edilerek Başakşehir Resneli bölgesine taşınacak. Proje kapsamında altyapı da yenilenecek.

İKİ İLÇEYİ TARİHİ YARIMADA’YA BAĞLAYACAK

İBB, yapım çalışmaları devam eden Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattına ilişkin açıklama yaptı. Mevcut Eminönü-Alibeyköy tramvay hattına entegre edilecek yeni hat, Bayrampaşa ve Eyüpsultan’dan Tarihi Yarımada’ya doğrudan ulaşım imkânı sağlayacak.

Toplam 3,2 kilometre uzunluğunda planlanan hattın tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım seçeneklerinin artırılması ve trafik yükünün azaltılması hedefleniyor. Projede yer altı imalatları ve istasyon inşaatları sürerken, hattın yer üstünden geçen yaklaşık 1,5 kilometrelik bölümünde altyapı deplasesi ve yapım çalışmaları aşamasına geçildi.

168 AĞAÇ KAREKODLA TAKİP EDİLECEK

Yer üstü çalışmalarının yürütülebilmesi için güzergâhta bulunan 168 ağacın başka bir alana taşınması planlanıyor. Ağaçların nakli için gerekli resmi izinlerin tamamlandığı bildirildi.

Anıt ağaç niteliği taşımayan ağaçlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün onayıyla koruma altına alınarak Başakşehir Resneli bölgesine nakledilecek.

Taşıma işlemleri sırasında her ağaç için ayrı bir karekod kullanılacak. Bu sistem sayesinde ağaçların hangi bölgeye taşındığı ve nakil süreci takip edilebilecek. Tramvay hattının tamamlanmasının ardından çalışma alanında yeniden ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesi yapılacak.

ALTYAPI HATLARI BİRBİRİNDEN AYRILACAK

Proje kapsamında ulaşım çalışmalarının yanı sıra bölgenin altyapı sorunlarına yönelik adımlar da atılacak. Ağaçların taşınmasının ardından İSKİ ekipleri sahada çalışmaya başlayacak.

Mevcut durumda birlikte akan atık su ve yağmur suyu hatlarının birbirinden ayrılması planlanıyor. İBB'nin açıklamasına göre, yenilenecek altyapıyla Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da yaşanan su baskını, sel ve taşkın sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SAATTE TEK YÖNDE 10 BİN YOLCU KAPASİTESİ

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattıyla entegre çalışacak yeni tramvay hattı, saatte tek yönde 10 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Projenin tamamlanmasıyla günlük 350 binden fazla kişiye hizmet verilmesi öngörülüyor.

Yeni hat sayesinde Bayrampaşa ve Eyüpsultan sakinlerinin Tarihi Yarımada’ya daha hızlı ve doğrudan ulaşması, bölgedeki trafik yoğunluğunun da azalması amaçlanıyor. (ANKA)