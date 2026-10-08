3 il için beklenen gün geldi: Hızlı tren seferleri başlıyor

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi yarın hizmete açılacak. Yeni hatla birlikte Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak. Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısı 14’e yükselecek.

153 KİLOMETRELİK HAT HİZMETE GİRİYOR

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı kapsamında yer alan Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 153 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli’nin Babaeski ilçesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulunarak hattın yarın hizmete gireceğini açıkladı.

3 İL HIZLI TREN AĞINA DAHİL OLACAK

Hattın hizmete alınmasıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak. Uraloğlu, böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11’den 14’e çıkacağını belirtti.

SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı’nın diğer kesimlerinin de tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında önemli zaman tasarrufu sağlanacağı ifade edildi. Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini söyledi.

KAPASİTENİN ARTMASI PLANLANIYOR

Hattın yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkarılması hedefleniyor. Uraloğlu, hattın özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya’daki organize sanayi bölgeleri ile limanların Avrupa pazarlarına daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişmesine katkı sağlayacağını belirtti. (AA)