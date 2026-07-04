İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de gerçekleştirilecek olan "Gece Maratonu Yol Koşusu" sebebiyle 4-5 Temmuz tarihlerinde uygulanacak geçici trafik düzenlemesini kamuoyuna duyurdu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre, sporcuların güvenliği için cumartesi akşamından itibaren ilçenin en işlek caddeleri ve bağlantı sokakları araç trafiğine kapatılacak. Yetkililer, İstanbullu sürücüleri mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahlara yönlendirdi.

TRAFİK NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA KAPANACAK?

4 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Güvenlik önlemleri ve barikatlar, maraton etkinliği tamamen sona erene kadar kaldırılmayacak. Pazar gününe sarkacak olan bu düzenleme nedeniyle hafta sonu planı yapacak olan vatandaşların saat detayına dikkat etmesi önem arz ediyor.

SARIYER'DE TRAFİĞE KAPATILACAK CADDE VE SOKAKLAR

Koşu parkuru üzerinde yer alan ve araç geçişine izin verilmeyecek ana caddeler ile ara sokaklar şu şekilde sıralandı:

Kapatılacak ana caddeler:

Bahçeköy Caddesi

Meserburnu Caddesi

Piyasa Caddesi

Haydar Aliyev Caddesi

Mısır Caddesi

Hacı Ali Paşa Caddesi

Raif Bey Caddesi

Hacı Osman Bayırı Caddesi

Demokrasi Şehitleri Caddesi

Çayırbaşı Caddesi ve Çayırbaşı Taksim Yolu

Ulaşıma kapanacak sokaklar:

Sardunya, Çıra, Çocuk, Fırın, Hamam, Çam Yolu, Kefeliköy Bağlar, Kumsal Arkası, Bülbül, Muhtarlık, Kaptan, Kısa, Ekbiç, Mezarlık, Okul, 2. Tekstilciler, Sırma ve Keçecizade sokakları ile Billur, Emsal ve Piyasa çıkmaz sokakları.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF YOL HARİTASI

İstanbul Emniyeti, trafiğe kapatılan güzergahları kullanmak zorunda olan sürücülerin yoğunluktan etkilenmemesi için açık olacak alternatif yolları da paylaştı. Hafta sonu boyunca ulaşım için şu yollar tercih edilebilecek:

Sarıyer-Çayırbaşı Yolu ve Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli (En hızlı geçiş rotası)

Hacı Osman Bayırı Caddesi

Şehit Mithat Yılmaz Caddesi

Yeni Mahalle Caddesi

Bahçeköy Caddesi

Tarabya Bayırı Caddesi

Yeniköy-Tarabya Caddesi

Sürücülerin etkinlik saatlerinde navigasyon uygulamalarını güncel tutmaları ve trafik işaretçilerine uymaları önemle tavsiye ediliyor.