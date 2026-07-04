İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak! Sürücüler için kritik uyarı
İstanbul Sarıyer'de düzenlenecek dev organizasyon nedeniyle hafta sonu birçok cadde ve sokak araç geçişine kapatılıyor. Sürücülerin alternatif rotaları kullanması gerekiyor. İşte 4 Temmuz'da kapatılacak yolların listesi...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de gerçekleştirilecek olan "Gece Maratonu Yol Koşusu" sebebiyle 4-5 Temmuz tarihlerinde uygulanacak geçici trafik düzenlemesini kamuoyuna duyurdu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre, sporcuların güvenliği için cumartesi akşamından itibaren ilçenin en işlek caddeleri ve bağlantı sokakları araç trafiğine kapatılacak. Yetkililer, İstanbullu sürücüleri mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahlara yönlendirdi.
TRAFİK NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA KAPANACAK?
4 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Güvenlik önlemleri ve barikatlar, maraton etkinliği tamamen sona erene kadar kaldırılmayacak. Pazar gününe sarkacak olan bu düzenleme nedeniyle hafta sonu planı yapacak olan vatandaşların saat detayına dikkat etmesi önem arz ediyor.
SARIYER'DE TRAFİĞE KAPATILACAK CADDE VE SOKAKLAR
Koşu parkuru üzerinde yer alan ve araç geçişine izin verilmeyecek ana caddeler ile ara sokaklar şu şekilde sıralandı:
Kapatılacak ana caddeler:
Bahçeköy Caddesi
Meserburnu Caddesi
Piyasa Caddesi
Haydar Aliyev Caddesi
Mısır Caddesi
Hacı Ali Paşa Caddesi
Raif Bey Caddesi
Hacı Osman Bayırı Caddesi
Demokrasi Şehitleri Caddesi
Çayırbaşı Caddesi ve Çayırbaşı Taksim Yolu
Ulaşıma kapanacak sokaklar:
Sardunya, Çıra, Çocuk, Fırın, Hamam, Çam Yolu, Kefeliköy Bağlar, Kumsal Arkası, Bülbül, Muhtarlık, Kaptan, Kısa, Ekbiç, Mezarlık, Okul, 2. Tekstilciler, Sırma ve Keçecizade sokakları ile Billur, Emsal ve Piyasa çıkmaz sokakları.
SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF YOL HARİTASI
İstanbul Emniyeti, trafiğe kapatılan güzergahları kullanmak zorunda olan sürücülerin yoğunluktan etkilenmemesi için açık olacak alternatif yolları da paylaştı. Hafta sonu boyunca ulaşım için şu yollar tercih edilebilecek:
Sarıyer-Çayırbaşı Yolu ve Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli (En hızlı geçiş rotası)
Hacı Osman Bayırı Caddesi
Şehit Mithat Yılmaz Caddesi
Yeni Mahalle Caddesi
Bahçeköy Caddesi
Tarabya Bayırı Caddesi
Yeniköy-Tarabya Caddesi
Sürücülerin etkinlik saatlerinde navigasyon uygulamalarını güncel tutmaları ve trafik işaretçilerine uymaları önemle tavsiye ediliyor.