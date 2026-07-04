Hava saat saat dönecek! İstanbul dahil 4 ile sarı kodla sağanak 1 ile de fırtına uyarısı yapıldı
İstanbul dahil kuvvetli yağış beklenen 4 ile sarı kod verildi. Hatay fırtınaya teslim olacak. Kuzeybatı ve doğuda sıcaklık azalırken İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kars, Ardahan ile Erzurum'da sel ve su baskınlarına dikkat edilmesi istendi.
Türkiye, hafta sonuna sıcak havanın ardından sağanak yağışla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden yaptığı uyarıları tekrarladı. Günlük hava durumu raporunda, Marmara başta olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerde etkili olacak yağışların bazı illerde kuvvetli görüleceğini açıkladı. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kars ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapılırken, Hatay'da ise fırtına bekleniyor.
İSTANBUL DAHİL 4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Toroslar mevkisi ile Osmaniye, Hatay'ın batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların özellikle İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyi ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışın şiddetli olacağı İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Kars için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
HATAY'DA FIRTINA, SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ
Hava sıcaklıklarının kuzeybatı ve doğu kesimlerde birkaç derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genel olarak kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Hatay çevrelerinde ise batılı yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiği bildirildi.
Meteoroloji'nin saatlik tahminlerine göre kuvvetli yağışlar sabah saatlerinde Trakya'da başlayacak, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un da aralarında bulunduğu Marmara genelinde etkisini artıracak.
Akşam saatlerinde ise yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olmaya devam edecek. Gece saatlerinde Marmara'da yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların; güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu,
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu,yarın öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlaın; yerel kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısı 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6gece 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneyli yönlerden 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısı 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.