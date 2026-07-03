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Halk TV Türkiye AKOM İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Gök gürültülü sağanak yağış yarın İstanbul'un kapısını çalacak. AKOM’un tahminlerine göre, saat 08.00’de başlaması beklenen yağışlı hava sistemi saat 20.00’ye kadar etkisini sürdürecek.

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AKOM İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul’un farklı bölgelerinde yer yer 10-30 kg/m² seviyesine ulaşabilecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Cumartesi günü saat 08.00’de başlaması beklenen yağışlı hava sistemi saat 20.00’ye kadar etkisini sürdürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM, İstanbul genelinde etkili olması beklenen yeni hava sistemine ilişkin uyarıda bulundu. Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu ile birlikte yerini serin havaya bırakacağı açıklandı.

AKOM İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim : 1

HAVA SICAKLIKLARINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Hafta boyunca 31-34 derece aralığında seyreden hava sıcaklıkları, cumartesi günü itibarıyla hissedilir derecede düşüş gösterecek. Balkanlar üzerinden gelen serin havanın bölgeye girişiyle birlikte, termometrelerin 27 derece civarına gerilemesi öngörülüyor.

AKOM İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim : 2

KUVVETLİ SAĞANAK VE DOLU RİSKİ

AKOM’un tahminlerine göre, cumartesi günü saat 08.00’de başlaması beklenen yağışlı hava sistemi saat 20.00’ye kadar etkisini sürdürecek. Sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın karşılaşması sonucu oluşan kararsız hava koşullarının, yağışların şiddetini artırabileceği öngörülüyor.

AKOM İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim : 3

İstanbul’un farklı bölgelerinde yer yer 10-30 kg/m² seviyesine ulaşabilecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklenirken, bu süreçte şimşek, yıldırım ve ufak çaplı yerel dolu hadiselerinin de meydana gelebileceği tahmin ediliyor. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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