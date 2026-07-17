İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam

İstanbul'da toplu ulaşım sistemine yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi. İBB Meclisi’nin temmuz ayı üçüncü oturumunda alınan kararla otobüs, metro, metrobüs, vapur, taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapılması onaylandı.

Yeni tarifenin 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

TOPLU TAŞIMA VE ABONMAN ÜCRETLERİ

Yeni düzenleme ile birlikte elektronik tam bilet fiyatı 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci bileti ise 20,50 liradan 22,55 liraya yükseltildi. Abonman tarifelerinde ise Mavi Kart aylık ücreti 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, öğrenci aylık abonman ücreti ise 593 liradan 653 liraya çıkarıldı.

RAYLI SİSTEMLER VE DENİZ YOLU FİYATLARI

Metrobüste 1 duraklık ücret 30,07 liradan 33,08 liraya, 34-43 ve üzeri durak ücreti ise 62,35 liradan 68,59 liraya ulaştı.

Marmaray'da 1-3 istasyon arası ücret 37,40 liraya, 36-43 istasyon arası ücret ise 82,17 liraya yükseldi. Deniz yolu taşımacılığında ise Üsküdar-Eminönü seferi 58,52 liraya, Kadıköy-Beşiktaş hattı 65,21 liraya, Bostancı-Adalar seferi ise 171,89 liraya çıkarıldı.

TAKSİ, MİNİBÜS VE SERVİS ÜCRETLERİNDE GÜNCELLEME

Taksi ücretlerinde taksimetre açılışı 71,94 liraya, kısa mesafe ücreti 230 liraya, kilometre başına mesafe ücreti ise 47,92 liraya ulaştı. Minibüslerde 4 kilometreye kadar olan kısa mesafe ücreti 43 liraya, öğrenci ücreti 28 liraya yükselirken, mesafe aralıklarına göre diğer ücretler de güncellendi.

Okul servislerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 4 bin 456 liraya, personel servis ücretleri ise 2 bin 512,99 liraya yükseltildi.

Yapılan oylama sonucunda "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi", oy çokluğuyla kabul edildi. Kentte toplu ulaşıma en son 12 Şubat 2026 tarihinde yüzde 20 oranında zam yapılmıştı. (AA)