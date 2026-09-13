İstanbul'da plajlara girişler bariyerlerle kapatıldı: 2 ilçede yasak başladı

İstanbul'da olumsuz deniz koşulları nedeniyle iki ilçede denize girilmesine geçici olarak yasak getirildi.

Beykoz'da sahil, plaj ve koylarda yasak 2 gün uygulanacak. Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı ise yarın deniz ve plaj girişine kapatılacak.

BEYKOZ'DA YASAK TAM 2 GÜN SÜRECEK

Beykoz Kaymakamlığı, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, dalga boyunun yüksek olması nedeniyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yasak kararı alındığı belirtildi.

Beykoz'daki yasak 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi olmak üzere 2 gün boyunca uygulanacak.

KISIRKAYA HALK PLAJI YARIN KAPATILACAK

Sarıyer'de ise yasak kararı Kısırkaya Halk Plajı için alındı. Sarıyer Kaymakamlığı, son meteorolojik veriler doğrultusunda yarın gün bitimine kadar dalga boyunun yüksek olmasının değerlendirildiğini açıkladı.

Kaymakamlık, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla 13 Eylül Pazar günü Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Böylece İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde, yüksek dalga nedeniyle farklı sürelerde denize girme yasağı uygulanmış olacak.

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için pazar günü geçici olarak Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir." (AA)