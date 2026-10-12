İstanbul'da organize suç örgütleriyle bağlantılı 175 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son 1 ayda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonlarının verilerini açıkladı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyetinin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir. Aynı azim ve kararlılıkla suçla mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını paylaştı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 10 Eylül ile 10 Ekim arasındaki dönemde, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişiler ile iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme gibi suçlara karışan organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

175 KİŞİ TUTUKLANDI 63 KİŞİ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Operasyonlarda 289 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ifadesi ardından adliyeye sevk edilen 175 şüpheli kişi tutuklandı, 63 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

51 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin hala devam ettiği paylaşıldı.

Operasyonda 155 silah, 6 av tüfeği ile 1024 mermi ele geçirildi.

20 KURŞUNLANMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ, SELAMİ YILDIZ MOTORLU SALDIRGANLARA SESLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkeyi ziyaret etti. Yıldız, operasyonlara ilişkin bilgi aldığı personeli tebrik etti.

Operasyonlarla ilgili bilgi veren Yıldız, özellikle son 1 ay içerisinde 20 kurşunlama girişiminin engellendiğini söyledi.

Yıldız, "İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyetinin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir. Aynı azim ve kararlılıkla suçla mücadeleyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.