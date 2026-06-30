İstanbul'da NATO protestosunda gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı
İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto ettiği için gözaltına alınan 89 kişi adliyeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.
İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ni kentin farklı noktalarında protesto ettiği için gözaltına alınan 89 kişi serbest bırakıldı.
NATO PROTESTOSUNDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
İstanbul'da dün farklı noktalarda NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden; Halkevleri, Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD), Öğrenci Kolektifleri, Gençlik Komiteleri, Gençlik Komünleri ve Özgür Üniversite Hareketi üyelerinin aralarında bulunduğu 89 kişi gözaltına alınmıştı.
89 KİŞİNİN TAMAMI SERBEST BIRAKILDI
Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 89 kişi, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşmesi planlanan NATO Liderler Zirvesi öncesinde İstanbul'da ittifakın parlamenter zirvesi düzenlendi. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen etkinlik, kentin farklı noktalarında protesto edildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği eylemlerde 89 kişi gözaltına alındı.