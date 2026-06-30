Ankara Emniyeti'nden ailelere uyarı: Çocuğunuz NATO eylemlerine katılırsa tutuklarız

Uğruna yüzlerce kişinin tutuklandığı NATO Zirvesi öncesinde Ankara Emniyeti üniversiteli gençlerin ailelerini telefonla arayarak uyarılarda bulundu.

Sendika.org'un haberine göre; emniyet tarafından yapılan bir aramada öğrencinin ailesine "Diğerleri sorun değil ama NATO eylemine gelirse tutuklayacağız. Kızınız Mahircilerle takılıyor." denildi.

Tepki çeken telefon aramasıyla ilgili konuşan Halkevleri Hukuk Sekreteri Avukat Döndü Kurşunoğlu, emniyetin tutuklama tehdidinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Üniversitesi yoksulluğuna ses çıkartmakla NATO'yu protesto etmek arasındaki fark nedir?" diyen Kurşunoğlu şunları söyledi:

"Hukuken biz cevaplayalım, ikisi de demokratik hakkımız olan ifade ve düşünce hürriyeti kapsamında olup hiçbir suç teşkil etmemektedir. Üniversitelilerin memleketlerine gelecek işgalcilere tepki göstermesi demokratik hakları kapsamındadır, suç değildir. Bundan dolayı tutuklama tehdidine konu edilemez."

ANKARA'DA NATO ÖNLEMLERİ

7-8 Temmuz'da düzenlenecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi doğrultusunda katılacağını belirttiği NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkent adeta ablukaya alındı.

Alınan önlemler kapsamında il genelinde her türlü eylem yasaklanırken, aralarında gazeteciler, TEMA gönüllüleri ve öğretim üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.