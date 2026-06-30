NATO öncesi görüntüyü bozan garibanın evi yıkılacak! İktidarın utandığı mahallede yaşayanlar konuştu

Ankara NATO zirvesine hazırlanırken iktidarın attığı adımlar tepki çekmeye devam ediyor. Başkentin yolları, parkları kapatıldı, Trump'ın yollarına Bizans vazoları döşendi, yüzlerce gözaltı kararları verildi ve tutuklamalar yapıldı. Hazırlıklar kapsamında en çok tepki çeken uygulamalardan biri de gecekondu mahallesini paravanların arkasına saklamak oldu.

O mahallede görüntüyü bozan yapıların bazısının dışı onarılıp boyandı, görüntüye uymayacaklar için ise yıkım kararı çıkarıldı.

NATO ÖNCESİ GÖRÜNTÜYÜ BOZAN GARİBANIN EVİ YIKILACAK

Sol Haber'den Özkan Öztaş'ın haberine göre, protokol güzergâhındaki eski bir binada manavlık yapan Emrah isimli esnaf, binanın metruk olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındığını belirterek, kısa sürede iş yerini boşaltmak zorunda kaldığını söyledi.

Tebligatın geç yapıldığını ifade eden Emrah, yıllardır faaliyet gösterdiği iş yerini birkaç gün içinde boşaltmasının istendiğini belirterek, "Burası eski olabilir ama işleyen bir bina. Vergimizi, kiramızı, faturalarımızı ödüyorduk. Birkaç ay önceden haber verilseydi başımızı sokacak bir yer bulurduk. Mağdur edildik" dedi.

Mahalle sakinleri bariyerlerin arkasında kalan bazı evlerin dış cephelerinin kısa sürede boyandığını, görüntüyü bozduğu değerlendirilen bazı yapılar için ise yıkım kararı alındığını söyledi.

İKTİDARIN UTANDIĞI MAHALLEDE YAŞAYANLAR KONUŞTU

Mahallede yaşayan bir vatandaş, uygulamaya tepki göstererek, "Yahu insanın zoruna gidiyor. Bizden mi utanıyorlar? Evin içindeki pisliği halının altına süpürür gibi. Ben bu ülkede vatandaşım, vallahi zoruma gidiyor" ifadelerini kullandı.

Bariyerlerin arkasında kalan esnaf da uygulamanın ticareti durma noktasına getirdiğini dile getirdi. Oto yıkamacı Yasin, yaklaşık 10 gündür siftah yapamadığını belirterek, müşterilerin iş yerlerine ulaşamadığını, kredi çekerek borçlarını ödemeye çalıştığını söyledi.

Esnaf Koray ise kendilerine gönderilen tebligatlarda iş yerlerinin önünün bariyerlerle kapatılacağına ilişkin açık bir bilgi bulunmadığını savunarak, "Bir akşam geldiler, demirleri döşeyip duvarları çektiler. Şimdi müşteri gelemiyor, çalışanların maaşını nasıl ödeyeceğiz?" diye konuştu.

Mahalledeki diğer esnaflar da bariyerlerin yoksulluğu gizlemek yerine hem ticareti hem de günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti. Bazı vatandaşlar ambulansların ve araçların mahalleye girmekte zorlandığını, rehabilitasyona gitmek zorunda olan çocukların aileleri tarafından taşınarak ana yola çıkarıldığını anlattı.

Bölge sakinleri, zirve hazırlıkları kapsamında yapılan düzenlemelerin ardından yıllardır ihmal edilen yolların kısa sürede yenilendiğine dikkat çekerek, benzer hizmetlerin daha önce de yapılabileceğini savundu. Mahallede yaşayanlar, tek beklentilerinin NATO Zirvesi'nin sona ermesiyle birlikte günlük yaşamın yeniden normale dönmesi olduğunu ifade etti.