İstanbul'da kahreden kaza: Torun dedesinin aracının altında kaldı

İstanbul'un Esenler ilçesi Atışalanı Mahallesi'nde 5 Temmuz Pazar günü saat 16.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, dede A.H. yönetimindeki hafif ticari araçla sokağa gelerek 2 yaşındaki torunu Aybüke H.'yi araçtan indirdi. Ardından aracın hareket etmeye devam etmesi sonucu, sokakta bulunan küçük çocuk tekerleklerin altında kalarak ezildi.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Kazayı fark eden dede ve yakınları, aile kendi imkanlarıyla küçük çocuğu bir hastaneye ulaştırdı. Ardından Aybüke H.'yi Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan minik Aybüke, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DEDE HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Olayın hemen ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan dede A.H., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme süreci sonunda A.H. hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. Kaza sonrası çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)