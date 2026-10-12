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Halk TV Türkiye İstanbul’da dev maç öncesi ulaşım kararı! Sefer saatleri değişti

İstanbul’da dev maç öncesi ulaşım kararı! Sefer saatleri değişti

Galatasaray-Barcelona karşılaşması nedeniyle İstanbul’da 6 metro hattında seferler saat 02.00’ye kadar uzatılacak. Marmaray’da hafta sonu tarifesi uygulanırken M2 hattında maç öncesi ve sonrasında ek seferler düzenlenecek.

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İstanbul’da dev maç öncesi ulaşım kararı! Sefer saatleri değişti
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Galatasaray-Barcelona karşılaşması nedeniyle İstanbul’da 6 metro hattında seferler saat 02.00’ye kadar uzatılacak. Marmaray’da hafta sonu tarifesi uygulanırken M2 hattında maç öncesi ve sonrasında ek seferler düzenlenecek.

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6 METRO HATTINDA SEFERLER SAAT 02.00’YE KADAR SÜRECEK

İstanbul’da 13 Ekim Salı günü oynanacak Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle toplu ulaşımda düzenlemeye gidildi. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarında seferler saat 02.00’ye kadar uzatılacak.

İstanbul’da dev maç öncesi ulaşım kararı! Sefer saatleri değişti - Resim : 2

M2 HATTINDA MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI EK SEFERLER

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında saat 20.00 ile 21.45 arasında, mevcut Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Yenikapı-Seyrantepe arasında 7,5 dakika aralıklarla aktarmasız seferler yapılacak.

Karşılaşmanın ardından ise Seyrantepe istasyonundan Yenikapı yönüne, taraftar yoğunluğu sona erene kadar 5 dakika aralıklarla aktarmasız seferler düzenlenecek.

İstanbul’da dev maç öncesi ulaşım kararı! Sefer saatleri değişti - Resim : 3

MARMARAY’DA HAFTA SONU TARİFESİ UYGULANACAK

Marmaray tarafından yapılan açıklamada, 13 Ekim Salı günü saat 22.00’de Galatasaray Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle trenlerde hafta sonu tarifesinin uygulanacağı bildirildi.

İstanbul’da dev maç öncesi ulaşım kararı! Sefer saatleri değişti - Resim : 4

İstanbul’da dev maç öncesi ulaşım kararı! Sefer saatleri değişti - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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