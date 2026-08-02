İstanbul'da denize girecekler dikkat! 10 derece birden düştü

İstanbul genelinde sahile giren vatandaşlar son günlerde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Marmara Denizi üzerinde etkisini artıran Poyraz rüzgarları, kıyı şeridindeki deniz suyu sıcaklığında çok kısa bir süre içerisinde radikal bir düşüşe neden oldu. Termometrelerin daha önce 25 dereceyi gösterdiği İstanbul kıyılarında su sıcaklığı bir anda 15 dereceye kadar geriledi.

Kıyı alanlarında yaşanan bu hızlı değişim, yüzeydeki sıcak su kütlesinin Poyraz'ın sürükleyici etkisiyle açık denize doğru taşınmasından kaynaklandı. Yüzeydeki sıcak katmanın çekilmesiyle birlikte dipteki soğuk su kütlesi hızla kıyılara doğru yükseldi.

DENİZ BİLİMİNDE MERAK EDİLEN KAVRAM: UPWELLING OLAYI NEDİR?

Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığının tam 10 derece birden soğumasına yol açan bu doğa olayının bilimsel karşılığı "upwelling" olarak tanımlanıyor.

Deniz bilimciler tarafından dip sularının yüzeye çıkması şeklinde ifade edilen bu süreçte; güçlü Poyraz rüzgarları yüzeydeki ılık suyu kıyıdan uzaklaştırıyor. Açılan bu boşluğu doldurmak amacıyla, deniz tabanında bulunan mineral açısından son derece zengin ancak bir o kadar da soğuk olan dip suları hızla yüzeye doğru hareket ediyor. Böylece kıyılarda çok kısa bir zaman diliminde ani su soğumaları meydana geliyor.

ANİ SU SOĞUMASI SAĞLIĞI NASIL ETKİLER? RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR

Deniz suyu sıcaklığındaki bu ani ve sert düşüş, serinlemek amacıyla denize giren yüzücüler açısından önemli sağlık risklerini beraberinde getiriyor. İnsan vücudunun beklemediği bir anda 15 derecelik soğuk suyla temas etmesi, öncelikle soğuk su şokuna ve ardından kaslarda şiddetli kramplara sebep olabiliyor.

Uzmanlar, deniz suyu sıcaklığı yeniden dengeye ulaşana kadar suyla temas konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle şu grupların su sıcaklığı normale dönene kadar ekstra dikkatli olmaları öneriliyor:

Çocuklar

Yaşlılar

Kalp ve damar rahatsızlığı bulunan bireyler

DENİZ SUYUNDAKİ SOĞUKLUK NE KADAR SÜRECEK?

Sıcaklık düşüşüne neden olan upwelling olayının ne kadar devam edeceği tamamen bölgedeki rüzgar koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Poyraz rüzgarının şiddetini kaybetmesi ve devamlılığının kesilmesiyle birlikte yüzeydeki su kütlesi güneşin etkisiyle yeniden ısınma sürecine girecek. Rüzgarın etkisini azaltmasının ardından İstanbul kıyılarındaki deniz suyu sıcaklığının birkaç gün içerisinde tekrar mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.