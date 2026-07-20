Halk TV Çevre Denize gitmeden önce mutlaka bakın! İstanbul'da en temiz deniz suyu bu plajlarda

Denize gitmeden önce mutlaka bakın! İstanbul'da en temiz deniz suyu bu plajlarda İstanbul'da yaz sıcakları etkisini artırırken denize girmeyi planlayanlar için sevindiren haber geldi. Sağlık Bakanlığı'nın son analizlerine göre kent genelindeki 67 plajın deniz suyu kalitesi "mükemmel" seviyesinde. İşte ilçe ilçe en temiz plajlar..

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