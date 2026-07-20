Denize gitmeden önce mutlaka bakın! İstanbul'da en temiz deniz suyu bu plajlarda
İstanbul'da yaz sıcakları etkisini artırırken denize girmeyi planlayanlar için sevindiren haber geldi. Sağlık Bakanlığı'nın son analizlerine göre kent genelindeki 67 plajın deniz suyu kalitesi "mükemmel" seviyesinde. İşte ilçe ilçe en temiz plajlar..
Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı İstanbul'da serinlemek isteyenlerin ilk tercihi plajlar oluyor. Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi kapsamında yayımladığı son analiz sonuçları ise denize girmeyi planlayan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.
Yapılan mikrobiyolojik analizler sonucunda İstanbul'da toplam 67 plaj, deniz suyu kalitesinde en yüksek seviye olan "mükemmel" sınıfına girdi.
İstanbul'da en fazla "mükemmel" su kalitesine sahip plaj, 21 noktayla Şile oldu. Şile'yi;
* Adalar: 17 plaj
* Silivri: 10 plaj
* Çatalca: 6 plaj
* Arnavutköy: 5 plaj
* Büyükçekmece: 4 plaj
* Kadıköy: 3 plaj
* Beylikdüzü: 1 plaj izledi.
Kent merkezine yakınlığıyla yoğun ilgi gören Caddebostan Plajı da "mükemmel" su kalitesine sahip plajlar arasında gösterildi.
Uzmanlar, deniz suyundan düzenli olarak numune alıyor. E. coli ve İntestinal Enterokok değerleri laboratuvar ortamında analiz edilerek kalite sınıfı belirleniyor.