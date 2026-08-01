"Adil Karaismailoğlu İBB kayyumu olmak için toplantılar düzenledi" mesajı Cem Küçük'e gelmiş

Tutuklanan Cem Küçük’ün telefonuna 20 Mart 2025’te gelen mesajda, AKP'li eski bakan Adil Karaismailoğlu’nun İBB’ye kayyum atanmak üzere toplantılar yaptığı ve ekibini topladığı iddiası içeren bir mesaj geldi.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklanan Cem Küçük’ün telefonuna gelen mesajlar ortaya çıkmaya başladı. Mesajlardan biri, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günlerde İBB’ye kayyum atanacağı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Küçük’ün telefonuna 20 Mart 2025’te, İmamoğlu henüz tutuklanmadan önce şu mesajın geldiği ortaya çıktı. 20 Mart'ta İmamoğlu, tutuklanmamış gözaltındaydı.

“İBB kayyum Adil Karaismailoğlu dünden beri toplantılar yapmış, eski bakanlık ve İBB ekibini topluyor.”

Mesajın tarihi dikkat çekti. İmamoğlu 19 Mart 2025’te gözaltına alınmış, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. Buna göre mesaj, gözaltının ertesi günü ve tutuklama kararından üç gün önce gönderildi.

KÜÇÜK DE KAYYUM İHTİMALİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Cem Küçük de İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’ta İBB’ye kayyum atanabileceğini söylemişti.

Küçük, “CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum gelir mi? Gelebilir” demiş, terör suçlaması nedeniyle böyle bir ihtimal bulunduğunu savunmuştu.

Küçük’ün telefonuna bir gün sonra gelen mesaj, kayyum için Adil Karaismailoğlu’nun adının operasyonun ilk günlerinden itibaren konuşulduğu iddialarını güçlendirdi.

FATİH ALTAYLI İKİ GÜN SONRA AÇIKLADI

Gazeteci Fatih Altaylı da 21 Mart 2025’te Ankara kulislerinde Adil Karaismailoğlu’nun İBB’ye kayyum olarak atanmasının konuşulduğunu açıklamıştı.

Altaylı, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na “hazır ol” talimatı verildiğini öne sürmüştü. Bu açıklama, Küçük’ün telefonuna gelen mesajdan bir gün sonra kamuoyuna yansımıştı.

ÖZGÜR ÖZEL DE AYNI İSMİ İŞARET ETTİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de 31 Mart 2025’te yaptığı konuşmada, Karaismailoğlu’nun İBB’ye kayyum yapılmak istendiğini ileri sürmüştü.

Özel, “Saraçhane’ye kayyum yollamak istediler” diyerek eski bakanın İBB’nin başına geçirilmesi için hazırlık yapıldığını savunmuştu.

Karaismailoğlu ise Özel’in açıklamalarına tepki göstererek iddiaları reddetmişti.

Cem Küçük’ün telefonuna 20 Mart’ta gelen mesaj, İBB’ye kayyum olarak Adil Karaismailoğlu’nun atanacağı yönündeki iddiaların kamuoyuna yansımadan önce iktidara yakın çevrelerde konuşulduğunu ortaya koydu.

İmamoğlu’nun terör soruşturmasından tutuklanmaması üzerine İBB’ye kayyum atanmadı. İBB Meclisi daha sonra yaptığı seçimde Nuri Aslan’ı başkan vekili olarak belirledi.

TRABZON YEREL BASINI KARAİSMAİLOĞLU’NA SORMUŞTU

Trabzon merkezli 61saat, kayyum iddialarını 25 Mart 2025’te Adil Karaismailoğlu’na sordu.

Karaismailoğlu, iddiayı açıkça doğrulamadı ya da yalanlamadı:

“Şu an seçim yok. O yüzden biz şu anda bulunduğumuz konumda ülkemize, milletimize, memleketimize faydalı olmak için iyi işler yapmanın peşindeyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi çok daha güzel bir gelecek ve iyi günler bekliyor.

İnşallah bu doğrultuda biz hem Trabzon olarak hem de AK Parti olarak nasıl katkı yapabiliriz onun çabası içerisindeyiz"