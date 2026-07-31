İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapatılacak! TÜGVA etkinliği nedeniyle kritik düzenleme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek TÜGVA Yaz Okulları Finali nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğine kapatılacak. İşte sürücüler için alternatif güzergahlar...
İstanbul'da bugün düzenlenecek Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Final Programı nedeniyle kentin önemli ulaşım noktalarında trafik akışı geçici olarak değişecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yapılacak organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Etkinlik kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik ve trafik tedbirleri doğrultusunda bazı yollar saat 12.00'den programın sona ermesine kadar ulaşıma kapatılacak.
İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Emniyetin açıklamasına göre araç trafiğine kapatılacak güzergahlar şunlar:
* Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı
* TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren RAMS Park Stadyumu istikameti
* TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe İSPARK varyantı kuzeyden güneye dönüşler
* Metin Oktay Caddesi'nin her iki yönü
* Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIK OLACAK
Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları kullanmalarını istedi. Trafiğe kapatılan güzergahlar yerine şu yollar tercih edilebilecek:
* TEM Kuzey Yol
* Büyükdere Caddesi
* Azerbaycan Caddesi
* Kemerburgaz Caddesi
* Cendere Caddesi
* Selçuklu Caddesi
* Anadolu Caddesi
* Gün Işığı Sokak