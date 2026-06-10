Bilal Erdoğan için 600 öğrencinin sınav saati değişti! MEB'den TÜGVA ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin akademik takvimini vakıf etkinliklerine göre yeniden düzenliyor. Sakarya'da Bilal Erdoğan'ın katılımı beklenen TÜGVA gençlik şölenine 600 ortaokul öğrencisini götürebilmek için çocukların yazılı sınav saati değiştirildi ve öğrenciler ders saatinde okuldan çıkarıldı.

"TÜGVA GENÇLİK ŞÖLENİNE KATILACAĞIZ"

Eğitim takvimine yapılan müdahalenin ve olayın merkezindeki sınav saati değişikliği bir öğretmenin öğrencilere gönderdiği mesajla ortaya çıktı. Okul programının vakıf etkinliğine göre nasıl değiştirildiğini gösteren mesajda öğretmen, öğrencilere şu bildirimde bulundu:

"Beş, altı ve yedinci sınıflardan 600 öğrenci ile Kentpark'ta TÜGVA gençlik şölenine katılacağız. Bundan dolayı yazılı sınavımızı birinci derste yapacağız"

Yüzlerce öğrencinin sınav takvimi, ders saatleri içinde gerçekleşen bu organizasyon nedeniyle baştan aşağı yeniden planlandı ve eğitim çevrelerindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

MÜDÜRLÜK BEŞ İLÇEDEKİ OKULLARA TALİMAT GÖNDERDİ

Sınav saatlerinin değiştirilmesine yol açan sürecin dayanağını, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara gönderdiği resmi yazı oluşturdu. Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin ulaştığı belgede, etkinliğin "Türkiye Gençlik Vakfı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol kapsamında" yapıldığı kurumlara bildirildi. Bu talimat doğrultusunda Adapazarı, Arifiye, Erenler, Serdivan ve Sapanca ilçelerindeki resmi ortaokullarda öğrenim gören 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, dün Kentpark'ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Sakarya Lansmanı ve Gençlik Şöleni'ne götürüldü.

VELİLERDEN İMZA TOPLADILAR

Okul yönetimleri, sınav saatini değiştirip öğrencileri ders saatinde vakıf etkinliğine yönlendirmeden önce velilere birer izin belgesi ulaştırdı. Dağıtılan belgede, çocukların öğretmen refakatinde TÜGVA tarafından düzenlenen gençlik şölenine katılmalarına onay verilmesi istendi ve velilerden öğrencinin etkinliğe katılımı için imza vermeleri talep edildi.

KAMU KURUMLARI VAKIF İÇİN HAZIRLIK TOPLANTISINDA

Öğrencilerin okul saatinde etkinlik alanına taşınması işlemi için diğer kamu kurumları da organizasyona dahil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısında, şölen öncesinde okul müdürleri, Emniyet ve sağlık personelinin katılımıyla bir hazırlık toplantısı yapılmasının planlandığı bilgisi yer aldı.