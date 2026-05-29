Devlet okulları yazın TÜGVA'nın din okulu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatilinde okullarda ‘sosyal, kültürel, sportif, bilim ve sanat faaliyetleri’ yapması şartıyla TÜGVA ile yasal süresi dolan protokolü, 2030 yılına kadar yeniledi. Vakfa binlerce devlet okulu tahsis edildi. Protokole aykırı olarak okullarda vakıf tarafından “Kuran-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hadis” dersleri verilecek.

PROTOKOLE AYKIRI DİN EĞİTİMİ

Danıştay’ın 5 yıl önce verdiği iptal kararını hiçe sayan TÜGVA ve MEB arasındaki protokol 2030’a kadar geçerli olmak üzere yenilendi. Okullarda ‘Bilim, kültür, sanat, sportif faaliyet’ yapmak için MEB’le protokol yapan vakıf için binlerce devlet okulu tahsis edildi. Sözcü'deki habere göre TÜGVA ile MEB arasında imzalanan protokole aykırı olarak, vakfın okullarda dini eğitim vermeye hazırlandığı ortaya çıktı. MEB ve TÜGVA arasındaki protokolde, ‘Okullarda sportif, kültürel, bilimsel, sanatsal faaliyetler’ yapılacağı belirtiliyor. Protokole aykırı hareket eden TÜGVA, 2026 yılı eğitim programına din dersleri ekledi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayan protokolde olmamasına rağmen vakıf; 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine “Kuran-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hadis” dersleri vereceğini duyurdu.

EĞİTİM İŞ'DEN DAVA AÇIKLAMASI

Eğitim İş 2 Nolu Şube Başkanı ve Eğitim Uzmanı Kadir Toruş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Danıştay, MEB ve TÜGVA arasındaki protokolü, 5 yıl önce iptal etti. MEB, protokol yapma ısrarını sürdürdü. Binlerce okul, yaz tatilinde yine bu vakfa tahsis edildi. Üstelik, TÜGVA ile MEB’in imzaladığı protokolde yer almayan din dersleri de bu yaz verilecek eğitime gayri resmi olarak eklenmiş. Dini eğitime karşı değiliz. Okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimiz var. Seçmeli ders olarak Temel Dini Bilgiler, Kuran-ı Kerim ve Siyer dersleri de veriliyor. TÜGVA, siyasi bir yapılanma. Dini eğitim vermeye kalkıştığı çocuklar 8-13 yaşında. Eğitimleri kimin vereceği de belirsiz. Protokol kurallarını ihlal eden TÜGVA okullara giremez. TÜGVA ve MEB arasındaki protokolün iptali için dava açacağız.”

OKUL TAHSİSLERİ VE HAREM-SELAMLIK UYGULAMASI

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği, 21 Nisan 2026’da İstanbul Valiliği’ne başvurdu. İstanbul’da şimdiye kadar 208 okul tahsis edilirken, bu yıl okul sayısını yüzde 100 artırıp, 432 okul talep etti. Valilik, vakfın listesindeki okulların tamamının tahsisini onayladı. TÜGVA’nın okullarda vereceği din derslerinde kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim alacağı belirtildi.

'AYASOFYA TEKBİRCİSİ' DETAYI

Okullarda dini eğitimi başlatan isim olan TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen’in gıda mühendisi olduğu ve helal gıda sertifikası eğitimi verdiği öğrenildi. Çiçen’in Ayasofya’nın cami olarak açılışında ilk ve orta dereceli öğrencileri okullardan toplayarak onlara tekbir çektirmesi ve çocukları siyasete alet etmesi daha önce tepki çekmişti.