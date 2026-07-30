İstifalar sürerken butlan CHP'sine sürpriz dönüş: Kaçakçılıkla suçlanan Ediz Ün geri döndü

Özgür Özel'in YENİ Parti'yi kurmasıyla birlikte CHP'de istifa süreçleri kesintisiz devam ediyor. Halkın değişim talebiyle YENİ Parti'ye yönelimi sürerken, butlan kararıyla meşruiyeti tartışılan CHP saflarında farklı bir hareketlilik yaşandı.

Butlan CHP'sine yakınlığıyla bilinen eski milletvekili Barış Yarkadaş, peş peşe yaşanan istifaların gölgesinde CHP'ye bir milletvekilinin yeniden katıldığını açıkladı.

"AKLANARAK DÖNECEĞİM DEMİŞTİ"

Butlan CHP'sine yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş, tv100 için yaptığı değerlendirmede ve sosyal medya paylaşımında gelişmeyi şu sözlerle aktardı:

"Geride bıraktığımız yıl CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün yeniden CHP saflarına katıldı. ‘Aracıyla kaçak sigara taşıdığı' gerekçesiyle suçlanan Ediz Ün CHP'den istifa etmiş ‘Partimin yıpratılmasına izin vermeyecek ve aklanarak döneceğim' demişti."

EDİZ ÜN: KAÇAKÇILIK KONUSUYLA İLGİM OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Barış Yarkadaş, kendisiyle konuşan Ediz Ün'ün sürece ilişkin açıklamalarını da paylaştı. Aklanarak görevine döndüğünü ifade eden Ediz Ün şunları söyledi:

"Halkımıza söz verdiğim gibi yeniden partime döndüm. Kaçakçılık konusuyla hiçbir ilgimin olmadığı kovuşturma sürecinde ortaya çıktı. Yanımda çalışan kişi bundan dolayı ceza aldı. Yargı süreci tamamlandı ve nihayet partime döndüm. Çok mutluyum."

EDİZ ÜN CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Ediz Ün, 2024 yılında kamuoyunda geniş yankı uyandıran kaçakçılık iddialarının ardından CHP'den ayrılmak zorunda kalmıştı. O dönem CHP Genel Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya geldi. Yapılan görüşmede Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Hukuki sürecin sonucuna göre Sn. Ün'ün partimize geri dönüp dönmeyeceğine karar verilecektir."