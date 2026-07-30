CHP'de istifalar dalga dalga büyüyor: YENİ Parti'ye katılıyorlar

CHP'de istifalar dalga dalga büyüyerek devam ediyor. Sabah saatlerinde basın açıklaması yapan Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, da mutlak butlan kararının ardından göreve gelen yönetimi sert sözlerle eleştirerek eşi, çocukları ve damadıyla birlikte CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Sav, istifaların 700 bine dayandığını söyledi.

CHP'DE İSTİFALAR DALGA DALGA BÜYÜYOR: YENİ PARTİ'YE KATILDILAR

Eski Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe'nin de CHP'den istifa ettiğini duyuran Sav'ın ardından il teşkilatlarından da haberler gelmeyi sürdürüyor.

Butlan yönetimine karşı çıkan 200'ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti'ye katılmak için istifa ederken YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, pek çok kentte partiye toplu geçişler olduğunu söyledi.

TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Günaydın, YENİ Parti örgütlenmesinin hızla sürdüğünü duyurdu. Günaydın, "Bu hafta içerisinde bütün bu paneller açılmış olacak ve belediye başkanlarımızın da kahir ekseriyetinin bizim ‘Daha temkinli olmanızda bir sakınca yok’ dememize rağmen YENİ Parti'ye üye olmak için büyük bir hazırlık ve adeta acele içerisinde olduğunu görmekten de büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade edelim" dedi.

MAMAK, YOMRA, KEŞAN...

CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katılan isimlere yenileri eklenmeye devam etti. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, ilçeye daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye geçti. Ordu'da Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile belediye meclis üyeleri de CHP'den istifa etti.

Yozgat'ta görevden alınan il yönetimi ile görevdeki ilçe başkanları, Boğazlıyan'da düzenledikleri toplantının ardından CHP'den istifa ettiklerini ve siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

Edirne Keşan'da CHP İlçe Yönetimi, kadın ve gençlik kolları toplu şekilde istifa ederek YENİ Parti'ye katılacaklarını duyurdu. İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Anıl Çakır, ayrılığın geçici olduğunu belirterek, "Bir gün meşruiyet, hukuk ve özgür iradesi partisinde yeniden egemen olduğunda evime geri dönmek üzere ayrılıyorum" dedi.

Malatya'da da il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları yöneticileri CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

Aksaray'da eski CHP İl Başkanı Bilar Özdemir'in öncülüğünde Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, Taşpınar Belediye Başkanı İsmail Yılmaz ile çok sayıda partili de YENİ Parti saflarına katıldıklarını duyurdu.

ANAHTARI GENEL MERKEZE GÖNDERDİLER

CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Giresun eski İl Başkanı Gökhan Şenyürek ise yeni il başkanı atanmaması nedeniyle il başkanlığı binasının anahtarını kargoyla genel merkeze gönderdiklerini açıkladı.

Şenyürek, "Bugün itibarıyla Giresun'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde YENİ Parti çatısı altında mücadelemize başlıyoruz. Yeni bir başlangıç için hep birlikte yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'de butlan yönetiminin görevden aldığı seçilmiş Kayseri İl Başkanı Av. Ufuk Ozan Gözbaşı ve beraberindeki çok sayıda partili de YENİ Parti'ye katılım toplantısı yaptı.

ANTALYA'DA İLK CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Antalya Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını duyurdu. Akca'nın yanı sıra Akseki Belediye Meclisi'nde görev yapan CHP'li üyeler de partilerinden ayrılarak YENİ Parti'ye geçti.

Yazılı açıklama yapan Akca, siyasi yaşamının önemli bir bölümünü Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında geçirdiğini, yıllarca partinin farklı kademelerinde görev yaptığını belirtti.

"YENİ BİR YOL ÇİZMEMİZE NEDEN OLDU"

Son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle yeni bir karar aldıklarını ifade eden Akca, Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, liyakatten, adaletten ve sosyal belediyecilik anlayışından vazgeçmediklerini söyledi.

Akca, kendisi ve belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP üyeliğinden ayrılma kararı aldıklarını belirterek, bu kararın vicdanlarının, inandıkları ilkelerin ve halka karşı taşıdıkları sorumluluğun bir gereği olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, "Biz, susmanın doğru olmadığı yerde susmayı değil; doğru bildiğimiz yolda yürümeyi tercih ettik" ifadelerine yer verdi.

"BİR GÜN BABA OCAĞI'NA YENİDEN DÖNEBİLMEK İNANCIYLA"

Geçmişlerine sırt çevirmediklerini ve birlikte mücadele ettikleri yol arkadaşlarına saygı duyduklarını belirten Akca, hiçbir siyasi aidiyetin inandıkları doğruları savunmalarına engel olamayacağını kaydetti.

Tek amaçlarının Akseki'ye hizmet etmek olduğunu vurgulayan Akca, attıkları adımın bir vazgeçiş değil, inandıkları değerleri daha güçlü savunabilmek için gösterilen bir duruş olduğunu söyledi.

Akca, açıklamasını "Bir gün Baba Ocağı'na yeniden dönebilmek inancıyla YENİ bir başlangıca, YENİ bir mücadeleye ve daha güçlü bir geleceğe hep birlikte yürümek dileğiyle..." sözleriyle tamamladı.

ÖZGÜR ÖZEL VURGUSU YAPTI

Yeni siyasi yolculuklarında Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde mücadele edeceklerini belirten Akca, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" sözünü hatırlatarak alınan kararın Akseki, Antalya ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.