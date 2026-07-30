Atadan kalma tohumla ürettiler: Taşköprü'ye rakip çıktı, hasat başlamadan kapışıldı

Çorum kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Üyük köyü, bu yıl yaklaşık bin dekar alanda sarımsak ekti. Yağışların bereketli geçtiği sezonda dekar başına bin 300 kilogram verime ulaşan çiftçiler, ortalamanın çok üzerinde bir hasat bekliyor.

Üyük'te sarımsak üretimi nesilden nesile aktarılan atadan kalma tohumlarla sürüyor. Çiftçiler eylül-ekim aylarında toprağı sürüp tohumları elle ekiyor. Yaklaşık 10 ay süren bakımın ardından hasat edilen sarımsak, köydeki depolarda kurutulmaya bırakılıyor.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ SON AŞAMADA

Çorum Ticaret Borsasının Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı coğrafi işaret başvurusu son aşamaya geldi. Köy Muhtarı Ali Yalvaç, tescilin pazarlama için büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Yalvaç, "Başvuru sürecimiz son aşamaya geldi, bitmek üzere. Tescilimiz olursa sarımsağımızı daha rahat pazarlarız. Dün 5 ilden arayan oldu. Türkiye'nin 81 iline sarımsak göndermek istiyoruz" diye konuştu.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Samsun ve Çankırı gibi çevre illerden de yoğun talep gelen Üyük sarımsağının büyük bölümü henüz hasat edilmeden alıcı buluyor.

"EK İŞİMİZ DEĞİL TEK İŞİMİZ"

Köyün deneyimli üreticilerinden Mehmet Erdem, bu yıl 15 dekar alanda sarımsak ektiğini ve verimin yağışlar sayesinde bin 300 kilograma çıktığını belirtti. Erdem, Üyük sarımsağının Kastamonu Taşköprü sarımsağıyla yarıştığını söylüyor.

Mehmet Erdem, "Üyük sarımsağı artık tüketiciler tarafından onaylandı. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Çok yüksek aroması var, raf ömrü çok uzun. Köyümüzün havası, suyu, rakımı, belki bizim işçiliğimiz, sevgimiz sarımsağın kalitesini artırıyor. Bu bizim ek işimiz değil tek işimiz. Sarımsağımız şifa kaynağı. Üyük sarımsağımızın Taşköprü ya da diğer sarımsaklardan üstün olduğunu iddia etmiyorum ama en az o kadar değerli. Coğrafi işaret tescili başvurumuz oldu. Burada ölçümler yapıldı ve aroması, dayanıklılığı ve bize özel olduğu tespit edildi" dedi.

KADINLAR HER AŞAMADA TARLADA

Üyük'te sarımsak üretiminin her aşamasında kadın işçiler çalışıyor. Tohum ekiminden hasata, iriliğine göre ayırmadan salkım bağlamaya kadar tüm süreçleri kadınlar yürütüyor. Bir kilogram sarımsak üretmenin maliyeti ise bu yıl 60 liraya yaklaştı.

Tarla işçilerinin çavuşu Bircan Özçelik, "15 senedir soğan, sarımsak üretimi yapıyoruz. Sarımsağı üretmesi kadar bağlaması da önemli. İyi bağlanırsa tüccar da ona göre alıyor. Küçükleri ayrı, büyükleri ayrı bağlıyoruz" dedi.

Hemen her evin bahçesindeki depolarda iriliğine göre ayrıştırılıp salkım haline getirilen sarımsaklar, toptan ve perakende olarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

(AA)