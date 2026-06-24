İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde perşembe günü aşure matem merasimi programı düzenlenecek.

Etkinlik dolayısıyla ilçede birçok yolun trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BAZI YOLLAR KAPALI OLACAK

İstanbul Emniyet Müdürülüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; perşembe günü (24 Haziran) saat 06.00'dan program bitimine kadar kapalı olacak yollar şöyle:

Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi,

Başaran Sokak'ın Fatih Caddesi'ne çıkışı,

Fatih Caddesi'nin Tuna Caddesi ile Başaran kesişimi,

Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na giriş kısmı,

1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na giriş kısımları ve Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi ile Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmı trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Dereboyu, Muammer Aksoy ve Tuna Caddeleri ile Maslak Çeşme Caddesi'ni takiben Hakan Caddesi'nin devamına bağlı ara sokaklar kullanılabilecek.