NATO hazırlıkları tam gaz: İşte Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi uygulanacak trafik planı belli oldu. Valilik, "kırmızı alan" kapsamına alınacak bölgeleri ve trafiğe kapatılacak ana bulvar, cadde ve güzergahları açıkladı.
Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026'daki 36. NATO Zirvesi nedeniyle en üst düzey güvenlik protokolünü devreye soktu. Liderlerin ve delegasyonların güvenliği için kentte "Kırmızı Alan" uygulamasına geçilecek.
Bu kapsamda, 28 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa Havalimanı çevresi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve konaklama bölgeleri başta olmak üzere birçok ana arter, bulvar ve cadde sivil trafiğe kapatılacak veya kontrollü olarak kısıtlanacak.
"36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Kullanılacak Güzergahlar" başlığını taşıyan resmi evraka göre, kırmızı alana dahil edilecek ve trafiğe kapatılacak yollar sokak sokak belirlendi.
ANKARA'DA NATO ZİRVESİNDE HANGİ YOLLAR KAPANACAK?
Zirve protokolünün geçiş güzergahları üzerinde yer alan ve kırmızı alana dahil edilen ana bulvarlar şunlardır:
- Esenboğa Havalimanı ve çevresi
- Zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi
- Zirve katılımcısı delegasyonların konaklayacağı 15 otelin çevresi ve geçiş güzergahları
ETKİLENMESİ BEKLENEN BAŞLICA BULVARLAR
- Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları
- Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı ve Turgut Özal 2 Bulvarı
- Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve İnönü Bulvarı
- Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı
- 1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı ve İhsan Doğramacı Bulvarı
KIRMIZI ALAN İLAN EDİLEN CADDE VE SOKAKLAR
Çankaya Bölgesi: Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Tahran Caddesi, Polonya Caddesi.
Yenimahalle / Söğütözü Bölgesi: Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Yaşam Caddesi.
Diğer Önemli Arterler: Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Çetin Emeç ve İnönü Bulvarı arası ile Bilkent Kampüsü içindeki cadde ve sokaklar.