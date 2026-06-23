NATO hazırlıkları tam gaz: İşte Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026'daki 36. NATO Zirvesi nedeniyle en üst düzey güvenlik protokolünü devreye soktu. Liderlerin ve delegasyonların güvenliği için kentte "Kırmızı Alan" uygulamasına geçilecek.

Bu kapsamda, 28 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa Havalimanı çevresi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve konaklama bölgeleri başta olmak üzere birçok ana arter, bulvar ve cadde sivil trafiğe kapatılacak veya kontrollü olarak kısıtlanacak.

"36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Kullanılacak Güzergahlar" başlığını taşıyan resmi evraka göre, kırmızı alana dahil edilecek ve trafiğe kapatılacak yollar sokak sokak belirlendi.

ANKARA'DA NATO ZİRVESİNDE HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

Zirve protokolünün geçiş güzergahları üzerinde yer alan ve kırmızı alana dahil edilen ana bulvarlar şunlardır:

Esenboğa Havalimanı ve çevresi

Zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi

Zirve katılımcısı delegasyonların konaklayacağı 15 otelin çevresi ve geçiş güzergahları

ETKİLENMESİ BEKLENEN BAŞLICA BULVARLAR

Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları

Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı ve Turgut Özal 2 Bulvarı

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve İnönü Bulvarı

Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı

1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı ve İhsan Doğramacı Bulvarı

KIRMIZI ALAN İLAN EDİLEN CADDE VE SOKAKLAR

Çankaya Bölgesi: Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Tahran Caddesi, Polonya Caddesi.

Yenimahalle / Söğütözü Bölgesi: Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Yaşam Caddesi.

Diğer Önemli Arterler: Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Çetin Emeç ve İnönü Bulvarı arası ile Bilkent Kampüsü içindeki cadde ve sokaklar.