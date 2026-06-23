Kan torbalarından özel Cadillac’a... İşte NATO Zirvesi'nin perde arkası!

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra partner ülkelerin liderlerinin de katılması beklenen zirvede, küresel güvenlik gündeminin en kritik başlıkları tartışılacak.

Zirve öncesinde Ankara’da hazırlıkların iki hafta öncesinden olağanüstü düzeye çıkarıldığı, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı, 9 ilçede kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı açıklandı. Bu önlemler, zirvenin yoğun diplomatik trafiği nedeniyle alınan şu zamana kadar alınan en geniş kapsamlı güvenlik hazırlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.

ABD-AVRUPA GERİLİMİ ZİRVEYE YANSIYACAK MI?

Zirvenin en çok konuşulan başlığı ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıkları. İki taraf arasında savunma harcamalarının paylaşımı, NATO’nun yük dengesi ve ittifakın geleceği konularında uzun süredir devam eden tartışmaların Ankara’daki zirvede daha da görünür hale gelmesi bekleniyor.

Bu çerçevede ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine yönelik eleştirilerini zirvede yeniden gündeme getireceği, özellikle NATO bütçesi ve yük paylaşımı konusunda sert mesajlar vereceği iddiaları öne çıkarken zirve öncesinde Ankara’da Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir görüşme yapılabileceği iddiası da kulislere yansıdı. Ancak bu yönde herhangi bir resmi doğrulama yapılmadı.

FOTOĞRAF GERGİNLİĞİ SONRASI İLK TEMAS

Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri de ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki iletişim. İkili G7 Zirvesi sırasında yaşanan ve kamuoyuna “fotoğraf krizi” olarak yansıyan olaydan sonra ilk kez bir araya gelecek. Söz konusu gerginliğin ardından iki lider arasında doğrudan bir temas yaşanmamış olması, Ankara’daki zirveyi bu açıdan kritik bir ilk karşılaşma haline getiriyor.

İstifa eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer da zirveye katılacak isimler arasında. Eylül ayında görev teslimi yapacak olan Starmer'ın zirvedeki tutumu ve Trump ile arasında geçecek diyalog da uluslararası basın tarafından oldukça merak ediliyor.

Katılımcılar arasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bazı partner ülke liderleri de yer alacak. Bloomberg'in haberine göre ise Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın da davetliler arasında olduğu konuşuluyor.

TRUMP'A ÜST DÜZEY "GÜVENLİK" ÖNLEMLERİ

Trump’ın zirveye Katar tarafından hediye edilen yeni uçağı Air Force 1 ile geleceği, beraberinde özel güvenlik ve protokol düzenlemelerinin uygulanacağı yönündeki söylentiler de sosyal medyada geniş yankı buldu. ABD Başkanı'nın Ankara'ya en az 1000 kişilik bir ekiple hareket edeceği, ABD kargo uçaklarının Trump'ın özel Cadillac aracını zirveye getireceği iddia edilirken ABD Başkanı'na ait ekibin suikast ihtimaline ve acil durumlara karşı yanlarında kan taşıdığı ve Trump'ın dışkısının zirve sonunda ABD'ye geri götürüleceği de söylentiler arasında yer aldı.

Tüm bu başlıkların ve sansasyonel iddiaların gölgesinde Ankara’daki NATO zirvesi, hem ittifak içi dengeler hem de ABD–Avrupa ilişkilerinin geleceği açısından kritik bir diplomatik dönemeç olarak görülüyor.