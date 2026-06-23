Ankara Üniversitesi öğretim üyesine NATO Zirvesi gözaltısı!

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi eylem yasağı sonrası yapılan operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş'inde gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılarak Ankara genelinde eylem yasağı ilan edildi. Bu kararın ardından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş'in de bu kapsamda gözaltına alındı.

AVUKAT GÖRÜŞÜNE 24 SAATLİK KISITLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmalar çerçevesinde toplam 241 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bu kişilerden 209'unun yakalanarak gözaltına alındığını belirtildi. Gözaltına alınanlar hakkında ayrıca 24 saat süreyle avukatlarıyla görüş kısıtlaması kararı uygulandığı ifade edildi.