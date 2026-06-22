Son Dakika | NATO zirvesi öncesi valilikten bir dizi yasak kararı

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde Ankara Valiliği bir dizi yasak kararı aldı.

Bu kapsamda NATO yetkililerinin konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergâhlar başta olmak üzere belirlenen bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin yasaklandığı belirtildi.

ANKARA VALİLİĞİ BİR DİZİ YASAK KARARI ALDI

Zirvenin düzenleneceği tarihlerde Ankara hava sahasında her türlü İHA uçuşu da yasaklandı.

Öte yandan Ankara Valiliği, 28 Haziran'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar başkentte açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.