2 fırtına çarpışacak: Çamur olup yağacak!
Kuvvetli 2 fırtına Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çarpışacak. Kuzeyden güneye sağanak taşıyan fırtına ile güneyden kuzeye toz taşıyan fırtınaların birleşiminde çamur yağacak. Meteoroloji günlük tahminlerinde uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerinde kuvvetli meteorolojik olaylar yaşanacak. Ters yönü fırtınalar çarpışacak, sınır ötesinden gelen toz taşınımı bölgeyi kaplayacak. Sağanak kuzey doğudan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya uzanan hatta etkili olacak.
2 FIRTINA ÇARPIŞACAK
Yurdun güneydoğu kesimlerinde rüzgarlar adeta yön savaşına giriyor. Meteoroloji'den yapılan kuvvetli rüzgar uyarısına göre; Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında rüzgarlar kuzey ve kuzeybatı yönlerden esecek. Buna karşılık, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise rüzgar tam tersi istikametten, yani güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlenecek.
Farklı yönlerden hızla gelerek bölgede adeta çarpışacak olan bu rüzgarların, kısa süreli fırtına şeklinde ve saatte 40-70 kilometre kıran kırana bir hıza ulaşması bekleniyor.
Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi fırtınanın getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
ÇAMUR OLUP YAĞACAK!
Fırtınaların yön mücadelesi sürerken, Güneydoğu Anadolu genelinde toz taşınımı da bekleniyor. Güney sınırlarından kalkarak havayı kaplayacak olan bu yoğun toz bulutu, aynı saatlerde bölgede etkili olacak sağanak yağış dalgasıyla çarpışacak.
Rapora göre; Doğu Akdeniz (Mersin dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak.
Toz taşınımı beklenen illerde görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma tehlikesine karşı özellikle solunum yolu rahatsızlığı olanların ve sürücülerin çok dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Hava sıcaklıklarında ise bugün önemli bir değişiklik yaşanmayacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek ancak Çarşamba günü batıdan başlayarak sıcaklık artışı yaşanacak.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Mersin dışında Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzeY ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusu güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.